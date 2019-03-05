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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Генпрокуратура проверит госзакупки автобазы Кремля
Генпрокуратура проверит «Автокомбинат № 2» на соблюдение антикоррупционного законодательства. Проверку инициировал руководитель профсоюза, который пожаловался в Кремль на возможные злоупотребления при реализации госконтрактов
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Проверки полиции и прокуратуры

Генеральная прокуратура проверит возможные нарушения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами ФГБУ «Автобаза № 2» Управления делами президента. Об этом говорится в письме помощника Юрия Чайки, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Валерия Волкова (есть у РБК) руководителю профсоюза «Правозащита» Вадиму Тарношинскому, в который входят водители правительственной автобазы.

В ответе прокуратуры говорится, что проверка «Автобазы № 2» (обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы) затронет вопросы исполнения законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд, и «другие вопросы». Поводом для проверки стали обращения профсоюза в Управление президента по вопросам противодействия коррупции и Счетную палату, которые были перенаправлены ведомствами в Генпрокуратуру.

По обращениям проводится комплексная проверка, заявил РБК Тарношинский. «Материалы находятся на рассмотрении в Генпрокуратуре, в центральном аппарате МВД и в территориальных органах полиции», — отметил глава профсоюза. По его словам, во вторник, 5 марта, он даст показания в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве.

Контракты с инженером

Тарношинский просил проверить действия должностных лиц автокомбината на причастность к махинациям с госзакупками и подставными фирмами. Он утверждает, что ​организации, оформленные на работников автобазы, участвовали в ее госзакупках и выигрывали контракты.

В частности, в обращении профсоюза в антикоррупционное управление Кремля предлагается проверить контракты, которые бывший директор автопредприятия Александр Оперман заключил с ООО «Строительно-монтажная компания «СМК-1» на 950 тыс. руб. Также «Автобаза № 2» и ФГБУ «Автотранспортный комбинат» заключали госконтракты с компанией ООО «Строй-Пром М». С 2011 по 2013 год с этой компанией автопредприятия УДП заключили 30 госконтрактов на сумму более 51 млн руб., говорится в обращении Тарношинского. Совладельцем обеих фирм был Михаил Марченко, который до недавнего времени работал инженером «Автобазы № 2», отвечавшим за строительство. В 2018 году Марченко уволился с автокомбината.

Согласно базе данных СПАРК, Михаил Марченко является бенефициаром компании ООО «Строй-Пром М», зарегистрированной в Дмитровском районе Московской области. С 2010 по 2013 год эта компания заключила с «Автобазой № 2» контракты на 49,8 млн руб. В 2012 году «Строй-Пром М» получила госконтракт на 2,6 млн руб. от ФГБУ «Автотранспортный комбинат», которое также входит в Управление делами президента. Все контракты касались ремонтных и строительных работ в помещениях автобаз.

Марченко в 2010 году являлся руководителем и совладельцем «Строительно-монтажной компании «СМК-1». Совладельцем этой компании был Комолиддин Пардаев. В СПАРК указано, что Пардаев — совладелец компании ООО «Регионжилстрой». У этой фирмы были госконтракты на ремонт и строительство с ФГБУ «Автобаза № 2» с 2011 по 2015 год на 74,6 млн руб.

РБК направил запросы в пресс-службу Генеральной прокуратуры и Управделами президента. Телефоны компаний, которые были указаны при регистрации в едином реестре юрлиц, оказались недоступны.

Автор: Дмитрий Серков
При участии: Владимир Дергачев
Теги: Управление делами президента, Генеральная прокуратура России, проверка
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