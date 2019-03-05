Генпрокуратура проверит госзакупки автобазы Кремля

Генпрокуратура проверит «Автокомбинат № 2» на соблюдение антикоррупционного законодательства. Проверку инициировал руководитель профсоюза, который пожаловался в Кремль на возможные злоупотребления при реализации госконтрактов

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Проверки полиции и прокуратуры

Генеральная прокуратура проверит возможные нарушения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами ФГБУ «Автобаза № 2» Управления делами президента. Об этом говорится в письме помощника Юрия Чайки, замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Валерия Волкова (есть у РБК) руководителю профсоюза «Правозащита» Вадиму Тарношинскому, в который входят водители правительственной автобазы.

В ответе прокуратуры говорится, что проверка «Автобазы № 2» (обслуживает депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской службы) затронет вопросы исполнения законодательства, регулирующего закупки товаров, работ, услуг для обеспечения госнужд, и «другие вопросы». Поводом для проверки стали обращения профсоюза в Управление президента по вопросам противодействия коррупции и Счетную палату, которые были перенаправлены ведомствами в Генпрокуратуру.

По обращениям проводится комплексная проверка, заявил РБК Тарношинский. «Материалы находятся на рассмотрении в Генпрокуратуре, в центральном аппарате МВД и в территориальных органах полиции», — отметил глава профсоюза. По его словам, во вторник, 5 марта, он даст показания в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД по Москве.