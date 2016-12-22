Колобков отреагировал на сообщения о драке с участием Кокорина и Мамаева

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал инцидент в одном из кафе в центре Москвы, в котором предположительно участвовали российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
В заявлении Колобкова, поступившем в распоряжение РБК, сказано, что в инциденте еще предстоит разобраться. Он уточнил, что пострадавшие обратились в полицию. «Есть видеозаписи происшествия. Но в этой ситуации не может быть смягчающих обстоятельств», — сказал министр.
Он назвал недопустимым подобное поведение для профессиональных спортсменов. «Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо — неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол», — подчеркнул Колобков.
«Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы», — добавил министр.
Сообщения о драке в одном из кафе Москвы с участием футболистов и чиновников Минпромторга появились в понедельник, 8 октября. По данным источников, инцидент произошел в кафе на Арбате. В результате двое сотрудников министерства пострадали. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о директоре департамента Денисе Паке и генеральном директоре ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергее Гайсине.