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Отец Нурмагомедова предостерег от двойных стандартов в спорте
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Отец Нурмагомедова предостерег от двойных стандартов в спорте
Общество, 16:48
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Отец Нурмагомедова предостерег от двойных стандартов в спорте
Абдулманап Нурмагомедов не понимает, почему в истории с дракой после боя UFC с участием его сына претензии только к российской стороне. Не должно быть двойных стандартов, заявил он
Абдулманап Нурмагомедов (Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС)

Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов в своем заявлении отметил, что в истории с массовой дракой после боя его сына с ирландцем Конором Макгрегором не должно быть двойных стандартов. Такое заявление Абдулманап Нурмагомедов сделал в понедельник, 8 октября, в преддверии приезда российского спортсмена в Дагестан для встречи со своими фанатами. Трансляцию показало агентство ТАС​С.

Комментируя массовую драку после боя за титул чемпиона UFC в легком весе, Нурмагомедов-старший отметил, что и представители команды российского спортсмена, и представители ирландца в своих углах «каждый в своей мере выступали и в перепалках, и в кулачном бою».

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Он отметил, что драка проходила «четыре на четыре». «Никто из наших двое на одного не нападали. Поэтому почему все претензии к нам, не понятно», — сказал он. Он добавил, что с российской стороны есть такие же основания для санкций в отношении Макгрегора, который «выпрыгивал со сцены, угрожал Жозе Альду [бразильский экс-чемпион UFC Жозе Альду]». Там это приветствовалось. Почему должны нас наказывать? Не должно быть двойных стандартов», — заключил он.

Отец спортсмена также допустил, что в отношении его команды будут введены финансовые санкции в размере от 5 до 30% от выплат за бой. Он еще раз заявил, что отчитает сына за его поступок после боя и только затем поздравит с победой. «Дисциплина должна быть на первом месте», — подчеркнул он.

Сам Хабиб Нурмагомедов обратился к своим недоброжелателям на своей странице в Instagram. «По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября я все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой. А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш — Хабиб Нурмагомедов», — написал он.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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В минувшие выходные россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. После боя на ринге и за его пределами началась массовая драка. В драке участвовали как Нурмагомедов, так и Макгрегор, так и члены их команд. Драку разняли сотрудники безопасности арены, где проходил бой. Из-за драки Нурмагомедову отказались вручать чемпионский пояс сразу после боя, а выплата гонорара за бой российскому бойцу была заморожена.

Автор: Мария Бондаренко.
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