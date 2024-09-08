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Nature назвало страну с наибольшим объемом пластикового мусора

Nature: Индия стала мировым лидером по объему пластиковых отходов
Объем ежегодных пластиковых отходов Индии достиг 9,3 млн т, что соответствует одной пятой от мирового показателя, пишет Nature. По данным журнала, почти 53% такого мусора в стране не собирают
Фото: Chinky Shukla / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Chinky Shukla / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ежегодный объем выбросов пластикового мусора в Индии достиг 9,3 млн т, что эквивалентно одной пятой от мирового показателя, пишет научный журнал Nature.

По данным издания, самые высокие показатели по выбросам пластика фиксируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки, однако Индия обогнала ближайших лидеров антирейтинга более чем в 2,5 раза. Так, например, ежегодный объем пластикового мусора в Нигерии составил 3,5 млн т, Индонезии — 3,3 млн т, Китая — 2,8 млн т.

В предыдущих исследованиях ученых лидером по пластиковому мусору был Китай, нынешний результат «демонстрирует существенный прогресс в переработке отходов и контроле сбора», отмечает Nature.

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«Почти 53% выбросов пластиковых отходов в стране приходится на 255 млн человек, чьи отходы не собираются. Большая часть оставшихся отходов — результат открытого сжигания на свалках, на которых, как сообщается, пожары являются обычным явлением», — говорится в публикации.

Ежегодно в мире производится свыше 460 млн т пластика. Он используется почти во всех сферах деятельности человека. Пластиковые отходы загрязняют окружающую среду, влияют на биоразнообразие и приводят к деградации экосистем. К числу основных видов такого мусора относятся одноразовые продукты, например, бутылки, крышки или стаканчики.

Ранее экологическая консалтинговая организация Earth Action опубликовала доклад, согласно которому около 3,2 млн т пластиковых отходов в России в 2024 году осядет в водоемах или незаконных стихийных свалках. Эксперты считают, что антилидером по объему мусора категории «mismanaged» станет Эритрея, где теряется 97,34% таких отходов, а лидером — Южная Корея (не более 2,6%).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Индия мусор Рейтинг ученые пластиковые бутылки
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