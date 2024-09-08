Nature назвало страну с наибольшим объемом пластикового мусора

Объем ежегодных пластиковых отходов Индии достиг 9,3 млн т, что соответствует одной пятой от мирового показателя, пишет Nature. По данным журнала, почти 53% такого мусора в стране не собирают

Фото: Chinky Shukla / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ежегодный объем выбросов пластикового мусора в Индии достиг 9,3 млн т, что эквивалентно одной пятой от мирового показателя, пишет научный журнал Nature.

По данным издания, самые высокие показатели по выбросам пластика фиксируются в странах Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки, однако Индия обогнала ближайших лидеров антирейтинга более чем в 2,5 раза. Так, например, ежегодный объем пластикового мусора в Нигерии составил 3,5 млн т, Индонезии — 3,3 млн т, Китая — 2,8 млн т.

В предыдущих исследованиях ученых лидером по пластиковому мусору был Китай, нынешний результат «демонстрирует существенный прогресс в переработке отходов и контроле сбора», отмечает Nature.

Ежегодно в мире производится свыше 460 млн т пластика. Он используется почти во всех сферах деятельности человека. Пластиковые отходы загрязняют окружающую среду, влияют на биоразнообразие и приводят к деградации экосистем. К числу основных видов такого мусора относятся одноразовые продукты, например, бутылки, крышки или стаканчики.

«Почти 53% выбросов пластиковых отходов в стране приходится на 255 млн человек, чьи отходы не собираются. Большая часть оставшихся отходов — результат открытого сжигания на свалках, на которых, как сообщается, пожары являются обычным явлением», — говорится в публикации.

Ранее экологическая консалтинговая организация Earth Action опубликовала доклад, согласно которому около 3,2 млн т пластиковых отходов в России в 2024 году осядет в водоемах или незаконных стихийных свалках. Эксперты считают, что антилидером по объему мусора категории «mismanaged» станет Эритрея, где теряется 97,34% таких отходов, а лидером — Южная Корея (не более 2,6%).