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Президент Киргизии собрал мусор после отдыхающих и призвал беречь природу

Президент Киргизии Жапаров собрал мусор после туристов и призвал беречь природу
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: sadyr_japarov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Киргизии Садыр Жапаров собрал в горах оставшийся после туристов мусор и призвал сограждан беречь природу. 

Видео уборки политик опубликовал в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). 

Президент Киргизии собрал мусор после отдыхающих и призвал беречь природу
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«Давайте чутко относиться к природе, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером», — сказал Жапаров.

По словам президента, «кто-то не приедет откуда-то», чтобы навести порядок. Жапаров также призвал граждан страны не жить одним днем.

В Киргизии задержали племянника президента Жапарова
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В июле Государственный комитет национальной безопасности Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента страны. Жапарова заключили под стражу до 19 августа, он обвиняется в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере.

Племянник главы государства обещал кому-то должность полномочного представителя президента в одной из областей. За это он получил вознаграждение более чем $100 тыс., но обещание так и не выполнил, говорится в материале.

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