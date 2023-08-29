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«Эксмо» анонсировало выход до конца года новой книги Пелевина

«Эксмо»: новая книга Пелевина выйдет в конце 2023 года, ее уже отправили в печать
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Новая книга писателя-постмодерниста Виктора Пелевина уже отправлена в печать, ее планируют выпустить до конца года, сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».

Бумажная версия появится во всех книжных магазинах, также будут доступны электронная и аудиоверсия. Название и сюжет произведения пока не раскрываются.

Виктор Пелевин — лауреат многочисленных литературных премий, среди которых — «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга». Всего он написал более ста различных произведений, большая часть его романов становилась бестселлерами. Среди получивших наибольшую известность произведений Пелевина — «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation П».

Автор практически ежегодно публикует по одному роману. Последней книгой, выпущенной Пелевиным, была «KGBT+». Произведение было опубликовано в конце сентября 2022 года.

Теги
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