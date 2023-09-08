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«Ъ» узнал об аресте участников аферы с планшетами для береговой охраны

«Коммерсантъ»: арестованы подозреваемые в хищениях при закупке планшетов для ФСБ
Планшеты закупались под видом «новейшей отечественной разработки», однако экспертиза показала, что «начинка» гаджета была китайской, а российским — только корпус, пишет газета. Ущерб береговой охране ФСБ оценили в 153 млн руб.

В Москве 235-й гарнизонный суд арестовал главного связиста департамента береговой охраны погранслужбы России капитана Дмитрия Кафанова по делу о хищении 153 млн руб. у ФСБ путем закупок планшетов по завышенной цене, пишет «Коммерсантъ».

Кафанов — не первый фигурант расследования, отправленный в СИЗО. Ранее был арестован еще один офицер (его имя не называется) из военного представительства, отвечающего за поставки оборудования для береговой охраны. Кроме того, под стражей находится пытавшийся скрыться предприниматель Максим Нечаев. Последний признал вину и дал показания о создании преступной группы и обстоятельствах аферы, указывает газета.

Уголовное дело о хищениях в береговой охране возбудили четыре года назад. По версии следствия, с 2014 по 2019 год Кафанов и еще один неназванный офицер контролировали поставки планшетов Vega в рамках госконтрактов. Следователи полагают, что ФСБ существенно переплачивала за поставленные устройства.

Изначально подозреваемые настаивали, что планшеты производились в НПП «Муромский радиоприбор», поставлялись через официального дилера, поэтому их цена соответствовала уровню стоимости «новейшей отечественной разработки», говорится в статье.

После показаний Нечаева была проведена экспертиза гаджетов, в ходе которой были сделаны выводы о том, что продукция не соответствовала условия госконтракта. «Начинка» для планшетов закупалась в Китае, после чего ее упаковывали в корпус с логотипом российского завода. Главное военное следственное управление (ГВСУ) оценило причиненный ФСБ ущерб в 153 млн руб.

Как указывает издание, в круг обвиняемых, помимо двух офицеров, вошли директора и бенефициары предприятий, участвовавших в госконтрактах.

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Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет). При этом арестованные офицеры, как пишет газета, проверяются следователями на причастность к другим преступлениям, и в деле может появиться ст. 290 УК (Получение взятки; до 15 лет лишения свободы).

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мошенничество планшеты береговая охрана
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