Вице-губернатор назвал причины обесточившей часть Белгорода аварии

Аварийное отключение оборудования на подстанции «Южная», обеспечивающей энергией жителей района на юге Белгорода, произошло в ночь на 8 сентября

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Причиной аварийного отключения одной из подстанций в Белгороде, из-за которого часть города осталась без света, стало короткое замыкание. Об этом сообщил заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев.

«В результате короткого замыкания и выброса трансформаторного масла произошло временное отключение электроэнергии. В настоящий момент аварийные бригады устранили причину замыкания», — написал он в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор также сообщил, что электроснабжение будет восстановлено в полном объеме уже в ближайшее время, а затем возобновится и подача воды, прерванная из-за отключения от энергоснабжения насосных станций.

Аварийное отключение оборудования на подстанции «Южная», обеспечивающей энергией жителей района Харьковская гора на юге Белгорода, произошло в ночь на 8 сентября. Сообщалось также, что без света остались несколько населенных пунктов Белгородского района области.

По словам Полежаева, социально значимые объекты, попавшие в зону отключения, были оперативно переведены на работу от резервных схем и источников электроснабжения.

О ходе восстановительных работ рассказал и мэр Белгорода Антон Иванов. «15 школ и 16 детских садов сейчас находятся в зоне отключения. Частично электричество уже подано в ряд школ. Завершаются работы по детским садам. В любом случае, образовательные учреждения свою работу не останавливали. Детей принимают, они остаются под присмотром. В течение трех часов, по расчетам энергетиков, электроснабжение будет полностью восстановлено», — передает его слова пресс-служба администрации города.