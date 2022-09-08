Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Белгород и его окрестности остались без света из-за аварии на подстанции Общество, 07:28
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Politico узнала подробности плана ЕК по борьбе с энергетическим кризисом Политика, 07:20
Госкомпании обяжут составить планы по использованию токсичных валют Экономика, 07:10
Минпромторг оценил строительство суперверфи «Росатома» в ₽200 млрд Бизнес, 07:07
Пентагон приостановил поставки новых F-35 из-за китайского сплава Политика, 07:03
Замглавы Минфина Алексей Моисеев — РБК: «Я считаю, что доллар не нужен» Финансы, 07:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эксперты назвали регионы с сильнейшим спадом спроса на новостройки Недвижимость, 07:00
Нейросеть рассчитала три варианта развития шестой волны коронавируса Общество, 06:30
В США увидели партийный интерес в просьбе Байдена выделить $12 млрд Киеву Политика, 06:25
Эксперты сравнили размер накоплений москвичей и россиян Общество, 06:00
Украина ввела санкции против 606 российских политиков Политика, 05:35
Шольц поздравил Трасс с назначением на пост премьера и пригласил в Берлин Политика, 04:54
Общество ,  
0 

Белгород и его окрестности остались без света из-за аварии на подстанции

Крупный жилой район Белгорода и часть Белгородского района остались без электричества из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются, сообщили в «Белгородэнерго» (принадлежит ПАО «Россети»), передает «РИА Новости».

По словам диспетчера, в Белгороде будут восстанавливать энергоснабжение по возможности, в частности на улице Дегтярева свет планируется включить к 7.00. Согласно сообщению на автоответчике компании, восстановить подачу электричества в городе рассчитывают к 8:30.

Уточняется, что в Белгородском районе: селах Новая деревня и Солохи, поселках Дубовое и Майский, а также в микрорайоне Улитка отключение электроэнергии продлится до 10.00.

Более 3 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за тайфуна
Общество
Фото:Koki Nagahama / Getty Images

Без электричества в ночь с 7 на 8 сентября остались и жители 41 населенного пункта Приморского края — более 10 тыс. потребителей. Причиной этому стал прошедший тайфун, рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. В восстановлении электроснабжения участвуют 28 аварийных бригад.

Быстрому ремонту мешают подтопления и отсутствие подъездов к местам аварий. От дорожного сообщения оказались отрезаны 33 населенных пункта. В результате стихийного бедствия подтоплены 186 домов и 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lars Baron / Getty Images 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Метод Красного: как американец сделал $1,3 млрд на бизнесе по перепродаже
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Гарвардский метод переговоров: как добиться цели и не испортить отношения
Саммари
Pro
Фото: Fox Photos / Getty Images Почему умственная работа выматывает и что с этим делать
Исследования
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Фото: fizkes / Shutterstock Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью
Статьи
Теги
Белгород авария отключение света
Материалы по теме
ВГА сообщила об отключении электричества в Энергодаре из-за обстрела
Политика
Подконтрольные России Херсонская область и Запорожье остались без света
Политика
Власти сообщили об отключении электроэнергии на юге Запорожской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter