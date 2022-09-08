Белгород и его окрестности остались без света из-за аварии на подстанции

Крупный жилой район Белгорода и часть Белгородского района остались без электричества из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются, сообщили в «Белгородэнерго» (принадлежит ПАО «Россети»), передает «РИА Новости».

По словам диспетчера, в Белгороде будут восстанавливать энергоснабжение по возможности, в частности на улице Дегтярева свет планируется включить к 7.00. Согласно сообщению на автоответчике компании, восстановить подачу электричества в городе рассчитывают к 8:30.

Уточняется, что в Белгородском районе: селах Новая деревня и Солохи, поселках Дубовое и Майский, а также в микрорайоне Улитка отключение электроэнергии продлится до 10.00.

Без электричества в ночь с 7 на 8 сентября остались и жители 41 населенного пункта Приморского края — более 10 тыс. потребителей. Причиной этому стал прошедший тайфун, рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко. В восстановлении электроснабжения участвуют 28 аварийных бригад.

Быстрому ремонту мешают подтопления и отсутствие подъездов к местам аварий. От дорожного сообщения оказались отрезаны 33 населенных пункта. В результате стихийного бедствия подтоплены 186 домов и 540 приусадебных участков, повреждено 26 мостов.