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Генпрокуратура потребовала признать геноцидом блокаду Ленинграда

Доведение населения города до голода не было признано преступлением в ходе Нюрнбергского процесса. Такое признание поможет в защите законных прав и интересов жителей блокадного Ленинграда и их потомков, указала Генпрокуратура
Здание Генеральной прокуратуры
Здание Генеральной прокуратуры (Фото: Мария Девахина / РИА Новости)

Генеральная прокуратура подала заявление в суд Санкт-Петербурга с требованием признать блокаду Ленинграда «военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа».

В сообщении ведомства указывается, что органами городской прокуратуры «обеспечено взаимодействие с правоохранительными органами, а также с профильными специалистами. Изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны».

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе блокады Ленинграда население города, объекты инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, были созданы условия для возникновения голода.

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При этом в ведомстве указали, что в ходе Нюрнбергского процесса правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана.

«Указанное заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Тема блокады Ленинграда поднималась на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Представители СССР указывали, что за 900 дней на город сбросили более 100 тыс. бомб, были выпущены более 150 тыс. артиллерийских снарядов. Всего во время блокады погибли более 670 тыс. человек. Однако геноцидом организация в городе голода признана не была в том числе и потому, что запрет на подобный способ ведения войны был включен в Женевскую конвенцию позже.

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
блокада Ленинграда Генпрокуратура
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