Управление ФАС по Ингушетии запретило называть энергетики халяльными

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии запретило Московской пивоваренной компании маркировать энергетические напитки как «халяль», в том числе энергетик Gorilla. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве это решение объяснили тем, что, согласно ГОСТу, халяльная пища не должна содержать вредных компонентов, в то время как Минздрав сообщает о потенциальных рисках от употребления энергетиков: стрессе, бессоннице, депрессии, болезни сердца, диабете II типа и прочих негативных последствиях.

В ведомстве подчеркнули, что «напиток содержит информацию, вводящую потребителей в заблуждение относительно свойств товара», а использование маркировки «халяль» дает ему конкурентное преимущество.

Ингушское УФАС предупредило, что за нарушение предписания организацию ждет оборотный штраф.

На следующий день в Ингушетии прошла конференция, посвященная вопросу маркировки энергетиков. На ней выступили представители региональных Минздрава, Миннаца, Роспотребнадзора, духовенства, а также руководитель УФАС — Батыр Точиев.

«Мы надеемся, что данное дело послужит сигналом для всех производителей продуктов питания, использующих знак качества товара в недобросовестных целях», — заявил Точиев.

В феврале 2024 года Ингушское УФАС возбудило дело в отношении производителей энергетиков Gorilla, после того как Московская пивоваренная компания проигнорировала предупреждение ведомства. В ведомстве заявили, что управление будет продолжать мониторинг продукции с маркировкой «халяль» для определения правомерности ее применения.