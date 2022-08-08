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В Китае выявили новый генипавирус, вызывающий лихорадку

Фото: Liu Fang / Xinhua / Global Look Press
Фото: Liu Fang / Xinhua / Global Look Press

В Китае выявили 35 пациентов с лихорадкой, вызванной, предположительно, новым вирусом, который может передаваться от землероек к человеку. Исследование о болезнетворном микроорганизме опубликовали ученые из Пекина и Сингапура в начале августа в журнале The New England Journal of Medicine.

Во время эпидемического надзора за пациентами с симптомами лихорадки в Восточном Китае в мазке из горла одного больного был выявлен вирус Langya henipavirus (LayV). «Последующее расследование выявило 35 пациентов с острой инфекцией LayV в провинциях Шаньдун и Хэнань, среди которых 26 были инфицированы только LayV, а другие возбудители отсутствовали», — говорится в публикации.

У этих 26 пациентов наблюдались температура и озноб (в 100% случаев), утомляемость (54%), кашель (50%), анорексия (50%), боль в мышцах (46%), тошнота (38%), головная боль (35%), рвота (35%), которая сопровождалась падением уровня тромбоцитов в крови (35%), лейкопенией (снижение количества лейкоцитов — в 54% случаев), а также нарушением функций печени (35%) и почек (8%). Смертельных исходов среди обследованных не было.

Обследованные между собой не контактировали, что позволило предположить, что это пока единичные, не связанные между собой случаи. Исследователи также не выявили случаев передачи вируса от заболевших людей к членам их семей, однако они отмечают, что для окончательных выводов пока удалось собрать слишком мало данных.

Вирус LayV принадлежит к тому же роду генипавирусов, что и потенциально смертельные для людей Нипах и Хендра, которые передаются от животных к человеку, говорится в исследовании.

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Серологическое обследование животных выявило, что антитела к вирусу были у небольшого процента коз и собак, а также у 76% обследованных землероек. «Это позволяет предположить, что землеройки могут быть естественным резервуаром LayV», — говорится в публикации.

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В конце 2019 года в Китае выявили коронавирус Sars-Cov-2, который быстро распространился за пределы страны и вызвал пандемию COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, который мониторит ситуацию с инфекцией, к 8 августа 2022 года в мире выявили 584 млн случаев COVID-19, а 6,4 млн заболевших умерли.

В конце июля ВОЗ признала ситуацией чрезвычайного масштаба распространение еще одного заболевания — оспы обезьян. По данным организации на 27 июня, в мире было выявлено более 16 тыс. случаев заболевания в 75 странах и пять смертельных исходов.

Теги
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