Российский военнослужащий погиб в Армении

ДТП произошло на трассе Ереван — Гюмри. В автомобиле BMW находились пятеро российский военных. Управлявший машиной погиб, еще четверо были госпитализированы с травмами средней тяжести

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Армении в ДТП погиб российский военнослужащий, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. Еще четверых военных госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Инцидент произошел примерно в 7:00 по местному времени (6:00 мск) на трассе Гюмри — Ереван, рядом с населенным пунктом Талин. По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Командование российской военной базы в Армении вместе с правоохранительными органами начало проверку по факту произошедшего.