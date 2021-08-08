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Российский военнослужащий погиб в Армении

ДТП произошло на трассе Ереван — Гюмри. В автомобиле BMW находились пятеро российский военных. Управлявший машиной погиб, еще четверо были госпитализированы с травмами средней тяжести
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Армении в ДТП погиб российский военнослужащий, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении. Еще четверых военных госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Инцидент произошел примерно в 7:00 по местному времени (6:00 мск) на трассе Гюмри — Ереван, рядом с населенным пунктом Талин. По предварительным данным, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением личного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

Командование российской военной базы в Армении вместе с правоохранительными органами начало проверку по факту произошедшего.

В Армении нашли мертвым российского военного
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

По данным МЧС Армении, ДТП произошло на 82-м километре трассы Ереван — Гюмри. «Автомобиль марки BMW выехал c проезжей части, врезался в бетонное ограждение, перевернулся и оказался посреди поля», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в результате происшествия есть жертвы, не уточняя число погибших. Также МЧС сообщает о госпитализации нескольких пострадавших в Талинский медицинский центр.

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В январе в Гюмри погиб российский военнослужащий 1996 года рождения. Он, находясь за рулем Opel Astra, столкнулся с припаркованным прицепом. Автомобиль загорелся, контрактника спасти не удалось.

В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Авторы
Евгений Науменко, Михаил Юшков Михаил Юшков
ДТП Армения российские военные Гюмри
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