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Пандемия коронавируса ,  
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Отелям Карелии предложили способ избавиться от проверки тестов туристов

Наряду с гостиницами послабление получили и заведения общественного питания. Теперь в ресторанах и кафе за один столик могут садиться более пяти человек
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Расположенные в Карелии гостиницы, хостелы, турбазы и другие организации, размещающие у себя туристов, смогут принимать постояльцев без документов о вакцинации от COVID-19, перенесенной коронавирусной инфекции или свежего отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Для того, чтобы освободить себя от обязанности проверять туристов на COVID-19, отелям и турбазам необходимо получить так называемый «паспорт коллективного иммунитета». Решение о введении таких документов было принято в Карелии в июне, на получение паспорта могут претендовать организации, в которых 60% и более работников прошли вакцинацию от COVID-19 либо переболели коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев.

«Мы будем разумно применять меры ограничения к организациям и предприятиям, которые ответственно подходят к вакцинации. Им будем давать преференции», — объяснял решение о введении паспортов коллективного иммунитета Парфенчиков.

Правило, согласно которому прибывающие в Карелию туристы должны предъявлять при заселении сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или свежий (выданный не ранее трех дней назад) ПЦР-тест, вступило в силу 15 июля.

«Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики», — объяснил смягчение этой нормы Парфенчиков.

Наряду с гостиницами послабление получили и заведения общественного питания. Теперь в ресторанах и кафе за один столик могут садиться более пяти человек.

Кроме того, жители Карелии старше 65 лет, привитые от COVID-19 или переболевшие им, теперь могут посещать разнообразные кружки и клубы.

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По данным властей Карелии, за последние сутки в регионе выявлено 170 случаев заражения COVID-19, при этом 167 зараженных ранее не были привиты от этой болезни.

Что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В России с конца июня COVID-19 ежедневно заболевает более 20 тыс. человек, на пике суточная заражаемость превышала 25 тыс. На этом фоне власти ряда регионов ужесточили меры, призванные сдержать распространение инфекции. Так, например, власти Ямало-Ненецкого автономного округа в конце июня закрыли въезд через аэропорты и вокзалы для всех граждан без ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации, а в Краснодарском крае в гостиницы разрешили заселяться только вакцинированным от COVID-19, переболевшим и предъявителям отрицательных ПЦР-тестов.

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
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