Отелям Карелии предложили способ избавиться от проверки тестов туристов

Наряду с гостиницами послабление получили и заведения общественного питания. Теперь в ресторанах и кафе за один столик могут садиться более пяти человек

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Расположенные в Карелии гостиницы, хостелы, турбазы и другие организации, размещающие у себя туристов, смогут принимать постояльцев без документов о вакцинации от COVID-19, перенесенной коронавирусной инфекции или свежего отрицательного ПЦР-теста. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков.

Для того, чтобы освободить себя от обязанности проверять туристов на COVID-19, отелям и турбазам необходимо получить так называемый «паспорт коллективного иммунитета». Решение о введении таких документов было принято в Карелии в июне, на получение паспорта могут претендовать организации, в которых 60% и более работников прошли вакцинацию от COVID-19 либо переболели коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев.

«Мы будем разумно применять меры ограничения к организациям и предприятиям, которые ответственно подходят к вакцинации. Им будем давать преференции», — объяснял решение о введении паспортов коллективного иммунитета Парфенчиков.

Правило, согласно которому прибывающие в Карелию туристы должны предъявлять при заселении сертификат о вакцинации, справку о перенесенном COVID-19 или свежий (выданный не ранее трех дней назад) ПЦР-тест, вступило в силу 15 июля.

«Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики», — объяснил смягчение этой нормы Парфенчиков.