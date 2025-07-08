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Общество ,  
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В Подмосковье 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

Фото: Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

В Ступино Московской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Авария произошла днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня.

«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что установит все обстоятельства ДТП.

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Ранее, 5 июля, на ул. Южнобутовская в Москве такси столкнулось с Chevrolet, в результате пострадали три человека. Пострадавшие — таксист и его пассажир, а также пассажир Chevrolet.

В прокуратуре тогда отметили, что «водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда».

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ДТП Московская область пострадавшие прокуратура
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