В Подмосковье 15 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса
В Ступино Московской области микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, пострадали 15 человек, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Авария произошла днем 8 июля на автомобильной дороге в районе села Старая Ситня.
«Водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Прокуратура уточнила, что установит все обстоятельства ДТП.
Ранее, 5 июля, на ул. Южнобутовская в Москве такси столкнулось с Chevrolet, в результате пострадали три человека. Пострадавшие — таксист и его пассажир, а также пассажир Chevrolet.
В прокуратуре тогда отметили, что «водитель такси не уступил дорогу и не предоставил преимущество проезда».
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