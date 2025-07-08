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Общество ,  
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В аэропорту Перми ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Перми, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино <...>). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Политика
Фото:Максим Константинов / Global look press

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне атак беспилотников. В последние дни сразу в нескольких российских городах произошел транспортный коллапс из-за задержек и отмен рейсов. По данным Росавиации на вечер 7 июля, все аэропорты страны принимали и отправляли рейсы.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Запрет полетов Росавиация Пермь беспилотники
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