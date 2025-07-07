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Политика ,  
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Во всех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

В Саратове возобновили работу аэропорта Гагарин, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Все аэропорты открыты для приема и выпуска ВС», — написал он в своем телеграм-канале.

В Пулково сняли ограничения на полеты
Политика

Ограничения в Саратове действовали чуть больше часа — с 0:50 мск до 02:00 мск. Ранее, в 1:15 мск 7 июня, заработала также петербургская воздушная гавань Пулково. Аэропорт был закрыт с 17:00 мск 6 июня. Позднее в тот же день он возобновлял свою работу на час — с 21:30 до 22:30 мск, а затем снова закрылся.

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Теги
Полина Харчевникова
аэропорты Росавиация ограничения Саратов
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