 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Театр Романа Виктюка сменил название

Театр Романа Виктюка сменил название на Театр — Сцена «Мельников»
Константин Богомолов стал худруком театра месяц назад, должность пустовала с 2022 года. Он говорил, что переименовывать театр не будут. «Ряд спектаклей уйдут из репертуара», — объявили Богомолов и дирекция театра
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский Театр Романа Виктюка сменил название — теперь пространство официально называется Театр — Сцена «Мельников», сообщили художественный руководитель драматического театра Константин Богомолов и дирекция театра.

«Здесь будут работать режиссеры, исповедующие разные стили и эстетики. Это будет театр, опирающийся на традиции русского драматического искусства во всем многообразии его проявлений — от психологических до формотворческих», — написали они.

Пространство назвали в честь заслуженного архитектора РСФСР, который работал в стиле авангарда, Константина Мельникова. Он жил в 1890–1974 годах. Мельников был автором и архитектором Дома культуры им. Русакова, в который переехал Театр Романа Виктюка в 1996 году. Тот был основан как авторский частный театр в 1991 году. Роман Виктюк умер на 85-м году жизни в ноябре 2020 года.

Руководство театра планирует сохранить на сайте раздел о его творчестве, спектаклях, организовывать юбилейные мероприятия и лекции, оно также выступило с инициативой открыть на здании театра памятную доску в честь Виктюка.

«Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара. Одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время, пройдя через этап репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества», — говорится в сообщении театра.

Новый директор Театра Виктюка будет управлять двумя коллективами
Общество
Вид на здание Театра Романа Виктюка

В июне Богомолов был назначен худруком Театра Виктюка. При этом он сохранил такой же пост в Театре на Бронной. Богомолов отверг тогда слияние двух театров. Он говорил «Известиям», что Театр Романа Виктюка не планируется переименовывать.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
театры архитектор Константин Богомолов
Материалы по теме
Богомолов отверг слияние Театра Виктюка с Театром на Бронной
Общество
Денис Азаров покинул пост худрука театра Романа Виктюка
Общество
В Театре Романа Виктюка сменился директор
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 17:37
Суд арестовал подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» Общество, 21:46
Гладков сообщил о третьем погибшем при атаке в Белгородском районе Политика, 21:44
Вратарь Свинов перешел из «Спартака» в вылетевшую из РПЛ «Балтику» Спорт, 21:41
Минюст внес в реестр нежелательных две финские организации Политика, 21:39
В России появится сервис для заключения брака по биометрии Общество, 21:38
Кадры проекта здания Национального центра «Россия». Видео Общество, 21:21
ЦСКА объявил о переходе нападающего сборной Мали Спорт, 21:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:17
Зверев проиграл Фрицу на Уимблдоне, ведя 2:0 по сетам Спорт, 21:14
СБ ООН запланировал встречу на 9 июля из-за взрывов в Киеве Политика, 21:02
В Афганистане отказались признавать женскую половину сборной на Олимпиаде Спорт, 20:55
Театр Романа Виктюка сменил название Общество, 20:54
Мишустин объявил о старте работ по ВСМ Москва — Санкт-Петербург Бизнес, 20:45
Моди в беседе с Путиным назвал Индию матерью демократии Политика, 20:30