Константин Богомолов стал худруком театра месяц назад, должность пустовала с 2022 года. Он говорил, что переименовывать театр не будут. «Ряд спектаклей уйдут из репертуара», — объявили Богомолов и дирекция театра

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский Театр Романа Виктюка сменил название — теперь пространство официально называется Театр — Сцена «Мельников», сообщили художественный руководитель драматического театра Константин Богомолов и дирекция театра.

«Здесь будут работать режиссеры, исповедующие разные стили и эстетики. Это будет театр, опирающийся на традиции русского драматического искусства во всем многообразии его проявлений — от психологических до формотворческих», — написали они.

Пространство назвали в честь заслуженного архитектора РСФСР, который работал в стиле авангарда, Константина Мельникова. Он жил в 1890–1974 годах. Мельников был автором и архитектором Дома культуры им. Русакова, в который переехал Театр Романа Виктюка в 1996 году. Тот был основан как авторский частный театр в 1991 году. Роман Виктюк умер на 85-м году жизни в ноябре 2020 года.

Руководство театра планирует сохранить на сайте раздел о его творчестве, спектаклях, организовывать юбилейные мероприятия и лекции, оно также выступило с инициативой открыть на здании театра памятную доску в честь Виктюка.

«Одновременно ряд спектаклей уйдут из репертуара. Одни — навсегда, другие — для того, чтобы вернуться через время, пройдя через этап репетиций, направленных на сохранение их высокого художественного качества», — говорится в сообщении театра.

В июне Богомолов был назначен худруком Театра Виктюка. При этом он сохранил такой же пост в Театре на Бронной. Богомолов отверг тогда слияние двух театров. Он говорил «Известиям», что Театр Романа Виктюка не планируется переименовывать.