Новый директор Театра Виктюка будет управлять двумя коллективами

Вид на здание Театра Романа Виктюка (Фото: Александра Левчук / ТАСС)

Новым директором Театра Романа Виктюка стала Валентина Яковлева, которая занимает такую же должность в Театре на Бронной. Назначение произошло после того, как худруком Театра Виктюка назначили Константина Богомолова, сохранившего такой же пост в Театре на Бронной.

«Здесь [в Театре Романа Виктюка] новый директор — Валентина Юрьевна Яковлева, которая продолжает исполнять обязанности директора Театра на Малой Бронной», — цитирует Богомолова ТАСС.

Он уточнил, что работа с театром вместе с Яковлевой поможет реализовать все поставленные задачи, так как они «одинаково понимают театр».

«Я остаюсь руководителем Театра на Бронной. Это означает, что менеджерская команда Театра на Бронной станет моей опорой в работе с новой для меня сценой и коллективом», — написал Богомолов в своем телеграм-канале.

Богомолова назначили на должность худрука Театра Романа Виктюка 7 июня, такую же должность с мая 2024 года он занимает и в Театре на Бронной.

По словам Богомолова, его назначение художественным руководителем двух театров не означает слияния их коллективов. Режиссер уточнил, что это два «абсолютно разных пространства», которые не должны повторять друг друга.