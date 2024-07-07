Крючков: пожар на газораспределителе под Алуштой произошел из-за аварии

Советник главы Крыма назвал причину пожара на газопроводе под Алуштой

Пожар на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой произошел из-за аварии, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Пожар в селе Виноградное в 2 км к юго-западу от Алушты произошел в ночь на 6 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что причиной стала авария. Она носит технический характер, подчеркнул глава региона, исключив диверсию.

В МЧС рассказали, что в Виноградном разгерметизировался подвесной мостг азовой трубы. Огонь перекинулся на лесной массив, однако угрозы для самого села нет, заверили в ведомстве.

На место пожара отправили дополнительную группировку сил и спецтехники. К 01:20 мск возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

В Алуште, Виноградном и еще 13 близлежащих населенных пунктах временно отключили газоснабжение из-за аварии.