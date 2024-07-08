Комитет Думы одобрил штрафы за выгул опасных пород собак без намордников

Согласно законопроекту, граждане за несоблюдение требований к содержанию домашних животных могут получить штраф до 3 тыс. руб., если нарушение повторное. Крашенинников полагает, что размер штрафов может быть увеличен

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Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом заявил его председатель Павел Крашенинников на очередном заседании.

«Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области», — сказал он.

Законопроект внесла Московская областная дума в декабре 2021 года. Документ предусматривает вынесение предупреждения и наложения штрафа в размере до 1,5 тыс. руб. для граждан и до 5 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей (ИП), если соответствующее правонарушение совершено впервые. За повторное нарушение штрафы составят уже до 3 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

Наказывать владельцев животных будут в том числе за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Перечень таких животных утвержден правительством.

«Размер штрафов может быть увеличен. Первое чтение законопроекта может состояться в осеннюю сессию», — уточнил Крашенинников.

Рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, которые осуществляют региональный государственный контроль в области обращения с животными.

Крашенинников подчеркнул, что в России действует закон об ответственном обращении с животными (№ 498-ФЗ), который установил требования к содержанию питомцев, но наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. К примеру, владельцы должны обеспечивать надлежащий уход за своими питомцами, не допускать выгул животного вне разрешенных органом местного самоуправления мест, своевременно оказывать им ветеринарную помощь и т. д. Сейчас штрафы предусмотрены лишь в отдельных регионах, а законопроект предлагает вывести их на федеральный уровень.

Ранее группа депутатов петербургского Законодательного собрания предложила ввести в городе ряд штрафов за нарушение правил содержания домашних животных. К примеру, за оставление собаки за пределами места ее содержания без присмотра владельца предлагается штрафовать на 2–4 тыс. руб.