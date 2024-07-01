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В Петербурге предложили запретить оставлять собак на привязи у магазина

Исключение при этом составляют случаи, когда собаке оказывают ветеринарные услуги. Предлагаемые изменения также запрещают выгуливать собак без поводка, а опасных — еще и без намордника
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Владельцев собаки за оставление питомца за пределами места ее содержания без присмотра могут начать штрафовать на 2–4 тыс. руб. Об этом следует из постановления о проведении общественных обсуждений по проекту закона Санкт-Петербурга о требованиях к содержанию собак в городе, которые начались 1 июля. Исключение составляют случаи временного оставления собаки при оказании ветеринарных услуг, услуг по временному содержанию и иных услуг в отношении этой собаки.

Документ внесла группа депутатов петербургского Законодательного собрания. «Про оставление. Мы имеем в виду, что нельзя оставлять собак привязанными у магазинов, аптек, кафе без присмотра владельца (то есть когда владелец не может контролировать поведение собаки)», — пояснил «Фонтанке» один из авторов законопроекта Денис Четырбок.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский заявил, что город занимает второе место в России по количеству домашних собак, передают «Санкт-Петербургские Ведомости». По последним данным, в Санкт-Петербурге приходится примерно по одной собаке на пятнадцать человек.

«Поэтому нам давно уже нужны четкие, понятные и приемлемые для всех правила содержания домашних животных и твердые гарантии безопасности для людей. Уверен, что такие важные решения необходимо принимать максимально открыто и всем вместе», — объяснил Бельский. Законопроект сейчас еще на стадии обсуждения, а жалобы и предложения от горожан будут приниматься заочно с 1 июля по 1 сентября.

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Авторы законопроекта предлагают введение и других штрафов. К примеру, если на территории хозяина собака разгуливает без привязи и вне вольера, а земля не огорожена хорошим забором, то штраф может составить от 500 руб. до 3 тыс. руб. Если на входе на территорию хозяина опасного питомца (в том случае если рост в холке больше 40 см или это потенциального опасная порода) нет предупреждающей надписи о наличии на территории собаки, то штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб.

Все собаки на улице должны будут ходить с поводком, а опасные питомцы также с намордником. За нарушение штраф может составить от 2 тыс. до 4 тыс. руб. Без этих вещей разрешается гулять только щенкам неопасных собак возрастом до трех месяцев и собакам при оказании ветеринарных услуг, услуг по временному содержанию (за исключением выгула собаки) и иных услуг в отношении этой собаки.

Также депутаты предложили запретить выгул собаки, когда хозяин находится в состоянии алкогольного опьянения, штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Такой же штраф будет грозить тем хозяевам, которые выгуливают сразу несколько опасных собак, их можно будет выгуливать только по одной.

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Георгий Смирнов
собаки Санкт-Петербург законопроект
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