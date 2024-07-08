Умерла балерина Марина Кондратьева

Прима-балерина ГАБТ Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет

С 1980 года Кондратьева была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра, у нее обучались десятки известных балерин

Марина Кондратьева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В возрасте 90 лет умерла народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Марина Кондратьева, сообщили РБК в пресс-службе ГАБТ.

Даты прощания и похорон с артисткой пообещали озвучить позднее.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. Она окончила Московское хореографическое училище, после чего поступила в балетную труппу Большого театра. Позднее окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского.

К числу исполненных ею партий относятся Водяница («Конек-Горбунок», постановщик Александр Радунский), Муза («Паганини», постановщик Леонид Лавровский), Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Мария («Бахчисарайский фонтан», постановщик Борис Асафьев) и Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.

Кондратьева преподавала в Государственном концертном ансамбле СССР «Московский классический балет» (современное название — Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева), ГИТИСе, Московской академии хореографии, балетной школе-студии «Миаки» в городе Мацуяма (Япония). С 1980 года являлась педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Согласно данным на сайте ГАБТ, под руководством Кондратьевой репетировали такие артистки, как Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина и Нина Бирюкова.

Получила звания народной артистки РСФСР (1965) и народной артистки СССР (1976). Награждена орденами «Знак Почета» и Почета, Кондратьева также являлась лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Польша, 1955) и премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).