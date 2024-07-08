 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла балерина Марина Кондратьева

Прима-балерина ГАБТ Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет
С 1980 года Кондратьева была педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра, у нее обучались десятки известных балерин
Марина Кондратьева
Марина Кондратьева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В возрасте 90 лет умерла народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Марина Кондратьева, сообщили РБК в пресс-службе ГАБТ.

Даты прощания и похорон с артисткой пообещали озвучить позднее.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. Она окончила Московское хореографическое училище, после чего поступила в балетную труппу Большого театра. Позднее окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского.

К числу исполненных ею партий относятся Водяница («Конек-Горбунок», постановщик Александр Радунский), Муза («Паганини», постановщик Леонид Лавровский), Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Мария («Бахчисарайский фонтан», постановщик Борис Асафьев) и Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.

Умерла балерина Александра Ежунова
Общество
Александра Ежунова

Кондратьева преподавала в Государственном концертном ансамбле СССР «Московский классический балет» (современное название — Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева), ГИТИСе, Московской академии хореографии, балетной школе-студии «Миаки» в городе Мацуяма (Япония). С 1980 года являлась педагогом-репетитором балетной труппы Большого театра. Согласно данным на сайте ГАБТ, под руководством Кондратьевой репетировали такие артистки, как Людмила Семеняка, Галина Степаненко, Анна Антоничева, Екатерина Шипулина, Наталья Осипова, Ольга Смирнова, Юлия Степанова, Маргарита Шрайнер, Нелли Кобахидзе, Ана Туразашвили, Антонина Чапкина и Нина Бирюкова.

Получила звания народной артистки РСФСР (1965) и народной артистки СССР (1976). Награждена орденами «Знак Почета» и Почета, Кондратьева также являлась лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Польша, 1955) и премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия смерть балерина ГАБТ новости
Материалы по теме
Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе
Общество
Умерла балерина Александра Ежунова
Общество
Умерла народная артистка РСФСР Зоя Зелинская
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Росреестр назвал число поставленных на кадастр домов в Москве за полгода Недвижимость, 11:07
Орбан после поездок в Киев, Москву и Пекин отправился в Вашингтон Политика, 11:03
Еще одного фигуранта дела о строительстве ЖК Sky House заочно арестовали Общество, 10:55
В Алтайском крае лучшим рыбакам выдали украинские медали Общество, 10:51
Пушилин рассказал о движении линии фронта от Горловки Политика, 10:42
Цензура или декларация о намерениях: зачем Telegram нужен Fact Check Pro, 10:42
Алексей Сорокин уйдет с поста гендиректора оргкомитета Игр дружбы Спорт, 10:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла балерина Марина Кондратьева Общество, 10:38
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 10:36
Лесной пожар под Туапсе локализовали на площади 1,2 га Общество, 10:26
В ФСБ рассказали, сколько Украина предложила летчику за угон Ту-22М3 Политика, 10:23
Разблокировка активов в Euroclear: как на это влияют новые санкции Pro, 10:21
Bloomberg предупредил о политическом тупике во Франции после победы левых Политика, 10:20
Щербинка возглавила рейтинг районов Новой Москвы по росту цен на жилье Недвижимость, 10:20