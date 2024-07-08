Брата задержанного по делу о терроризме тренера обвинили в вымогательстве

Уроженец Таджикистана Мухамадй Исматов требовал с подростков из обеспеченных семей деньги за удаление их данных из телеграм-канала. Следствие вышло на его брата Алишери Исматзоду, которого арестовали по делу о терроризме

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Силовики задержали Мухамадй (Мумика) Исматова — родного брата тренера по вольной борьбе, уроженца Таджикистана Алишери Исматзоды, которого подозревают в содействии террористической деятельности, сообщают «Известия». В начале июля Исматзода был арестован в Москве на два месяца.

Исматов тоже находится под стражей, он проходит по делу о вымогательстве. По словам источника газеты, мужчина вместе с сообщником администрировал телеграм-канал, в котором выкладывали компрометирующие видео с участием подростков из обеспеченных семей, их личные данные и сведения о родителях. Некоторые фото- и видеоматериалы были поддельными. За удаление постов администраторы требовали деньги.

Исматова задержали, после того как в полицию обратился молодой человек, узнавший на снимке свою знакомую. Впоследствии в канале появились материалы и о нем самом. Администраторы шантажом получили от семьи молодого человека более 340 тыс. руб.

Следствие считает, что Исматов переводил вырученные деньги своему сообщнику, который сейчас находится за границей. В основу обвинения легли финансовые подтверждения операций, а также показания его друзей и родственников.

Источник газеты допускает, что в рамках расследования против Исматова следователи вышли на его брата Алишери Исматзоду. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 205.1 УК. В суде следователь сообщил, что у тренера есть родственник, который сейчас воюет в Сирии, а на родине в Таджикистане проходит по делу о терроризме. Он также сообщил, что Исматзода переводил деньги лицам, осужденным за терроризм или подозреваемым в этом, во время обысков у него в квартире нашли экстремистскую литературу.

Сам тренер заявил, что не общается с родственником или с какими-либо другими людьми, исповедующими радикальный ислам. «Переводы Мамедову были, он тогда был обычным гражданином, работал в такси, мы покупали борцовки, кроссовки», — рассказал Исматзода, не уточнив, кто такой Мамедов. Адвокаты считают, что у следствия нет достаточных доказательств, свидетельствующих о причастности подзащитного к вменяемому преступлению.

Алишери Исматзода родился в 1992 году. Он мастер спорта, тренер высшей категории. В последнее время был тренером в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Мухамадй Исматов родился в 2003 году, он был кандидатом в сборную Москвы по вольной борьбе, пишут «Известия». Оба брата получили российское гражданство.