Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова

Адвоката Коврижкина лишили статуса из-за сотрудничества с ФСБ, когда он лишил изобличить следователей, потребовавших взятку у его клиентов. Суд счел лишение юриста статуса незаконным

Хамовнический районный суд Москвы восстановил в статусе адвоката Алексея Коврижкина, который был защитником фигуранта дела журналиста Ивана Голунова и по заявлению которого двух следователей осудили за взяточничество, пишет «Коммерсантъ».

Коврижкин был адвокатом экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Западному административному округу Игоря Ляховца, который был осужден на 12 лет за руководство группой силовиков, подбросивших Голунову наркотики. По его заявлению было возбуждено уголовное дело против следователей по особо важным делам ГСУ СКР полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева, которых осудили за требование взятки с клиентов Коврижкина на шесть лет и семь лет и семь месяцев соответственно.

Коврижкина лишили адвокатского статуса в 2020-м на два года из-за Дубинского и Тринева. Они разбирались с хищениями в банке «Экспресс-кредит» и предложили свидетелям Павлу Кротову и его жене Елене заплатить взятку в 10 млн. руб., чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. Переговоры о даче взятки велись через Коврижкина, которому предлагали оставить себе половину от взятки. Он решил обратиться в ФСБ, чтобы изобличить действия следователей.

В Адвокатской палате решили, что своими действиями юрист нарушил профессиональную этику, так как адвокату запрещено участвовать в негласных оперативных мероприятиях и сотрудничество с правоохранительными органами в ходе исполнения адвокатской деятельности запрещено.

Суд признал решение Адвокатской параты незаконным и отменил решение о лишении Коврижкина статуса. Хотя срок его лишения уже истек, юрист не сдавал адвокатский экзамен и занимался гражданской практикой. Защитник в разговоре с «Ъ» отметил, что спор с Адвокатской палатой для него был принципиальным, так как, по его мнению, он был незаконно лишен статуса в нарушение всех процессуальных норм и с неправильной оценкой его действий.