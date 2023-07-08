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Протестующие сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси

Протестующие прорвали полицейский заслон и сорвали ЛГБТ-фестиваль в Грузии
В Тбилиси противники ЛГБТ сорвали «Марш достоинства», прорвав полицейское оцепление. Фестиваль срывают не в первый раз. Некоторых протестующих задержали

Протестующие сорвали ЛГБТ-фестиваль в Тбилиси
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Протестующие в Тбилиси сорвали проходивший у озера Лиси ЛГБТ-фестиваль «Марш достоинства», участники мероприятия эвакуировались, сообщили организаторы Tbilisi Pride.

«Нам пришлось покинуть территорию. Правоохранителям не удалось защитить территорию. Эвакуацию проводили автобусные такси. Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля», — говорится в заявлении организации в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В Tbilisi Pride считают, что срыв мероприятия был запланирован грузинским МВД и ультраконсервативным движением Alt-info.

На видео, появившихся в частности у телеканала Mtavari Arkhi, видно, что полицейские задержали некоторых противников фестиваля.

Это не первый раз, когда фестиваль «Марш достоинства» срывают в Тбилиси. В начале июля 2021 года перед мероприятием его противники перекрыли центральный проспект Руставели, передавал корреспондент РБК. После этого начался стихийный митинг перед зданием парламента Грузии, в нем участвовали не меньше тысячи человек.

По данным МВД Грузии, противники мероприятия применили насилие в отношении представителей прессы и повредили офис Tbilisi Pride (организатор ЛГБТ-марша). В результате организаторы марша отменили его. Позже стало известно, что в офис Tbilisi Pride бросили взрывное устройство, пострадал один человек.

На следующий день на проспекте Руставели прошла «молчаливая» акция в ответ на действия противников ЛГБТ. В ходе акции к ней присоединились ЛГБТ-активисты, которые развернули радужный флаг у парламента. Как писал портал «Новости Грузия», в ходе контракции были задержаны десятки противников ЛГБТ-сообщества. К месту акции стянули спецназ, а также подвезли пустые автобусы, в которых участники «молчаливого» митинга могли покинуть территорию.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ЛГБТ срыв Тбилиси Грузия
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