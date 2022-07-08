Каждый пятый геймер в России нашел вторую половинку в видеоиграх

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Геймеры рассказали, что чаще всего находят в играх хороших друзей, однако нередкими оказались и любовные знакомства, следует из результатов опроса, проведенного игровой площадкой VK Play и аналитическим агентством ResearchMe (есть у РБК).

49% опрошенных заявили, что благодаря играм нашли себе хорошего друга, 38% — партнера в команду, а 18% — пару. 13% респондентов никогда не имели подобного опыта общения, но хотели бы обрести. Причем мужчины отмечали это чаще, чем женщины (на 10%).

Примерно половина респондентов рассказали, что нашли вторую половинку играя в одной команде, треть геймеров назвали встречу случайной. 16% респондентов признались, что искали пару в играх намеренно, при этом чаще это делали девушки в возрасте от 18 до 24 лет.

Самыми популярными жанрами игр, где респонденты заводили знакомства с партнерами, стали головоломки (21%), стратегии (19%), шутеры (14%) и массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры (11%).

Опрос проводился онлайн, в нем участвовали более 2 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

Нейтральное отношение к дружбе в видеоиграх выразили 47% респондентов, 43% — положительное. 46% из них действительно ранее знакомились с другими игроками, причем в половине случаев общение стало офлайновым: 19% респондентов видятся регулярно, а 23% — редко.

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Треть респондентов рассказали, что предпочитают играть в видеоигры с близкими, так как это позволяет разделить с ними эмоции и укрепить отношения за совместным занятием. Чаще всего опрошенные играют с мужем или женой (35%), детьми (31%) и сестрами или братьями (23%).