В России увеличилось число семей, уверенных, что доживут до старости

В России за год увеличилось число семей, которые уверены что доживут вместе до старости — с 54 до 58%. Это следует из опроса «СберНПФ» среди 9 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек (есть у РБК).

Еще при этом встретить старость вместе хотели 25% опрошенных.

Среди городов, где больше всего людей, которые уверены в долговечности своего брака:

83% — Махачкала;

68% — Ярославль;

65% — Тольятти;

63% — Кемерово;

62% — Барнаул.

Также респондентов спросили, как они ведут семейный бюджет. Из них:

79% — ведут совместный;

9% — смешанный — деньги на крупные расходы идут в общий котел, остальные деньги расходуются самостоятельно;

5% — все общие расходы идут за счет мужа, а жена расходует свои доходы самостоятельно;

4% — ведут полностью раздельные счета;

0,5% — все семейные расходы идут со счета жены, а доходы мужа — его личное дело;

2,5% — другая система распределения.

В июне более трети опрошенных россиян заявляли, что за последние два–три месяца их материальное положение ухудшилось, следовало из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). При этом 55% говорили, что их материальное положение почти не изменилось. Около 8% заявляли, что жить стали лучше.