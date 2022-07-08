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В России увеличилось число семей, уверенных, что доживут до старости
В России за год увеличилось число семей, которые уверены что доживут вместе до старости — с 54 до 58%. Это следует из опроса «СберНПФ» среди 9 тыс. россиян из городов с населением от 500 тыс. человек (есть у РБК).
Еще при этом встретить старость вместе хотели 25% опрошенных.
Среди городов, где больше всего людей, которые уверены в долговечности своего брака:
- 83% — Махачкала;
- 68% — Ярославль;
- 65% — Тольятти;
- 63% — Кемерово;
- 62% — Барнаул.
Также респондентов спросили, как они ведут семейный бюджет. Из них:
- 79% — ведут совместный;
- 9% — смешанный — деньги на крупные расходы идут в общий котел, остальные деньги расходуются самостоятельно;
- 5% — все общие расходы идут за счет мужа, а жена расходует свои доходы самостоятельно;
- 4% — ведут полностью раздельные счета;
- 0,5% — все семейные расходы идут со счета жены, а доходы мужа — его личное дело;
- 2,5% — другая система распределения.
В июне более трети опрошенных россиян заявляли, что за последние два–три месяца их материальное положение ухудшилось, следовало из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). При этом 55% говорили, что их материальное положение почти не изменилось. Около 8% заявляли, что жить стали лучше.