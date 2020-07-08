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Пандемия коронавируса ,  
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В Каталонии ввели обязательное ношение защитных масок из-за вспышки COVID

Фото: Albert Gea / Reuters
Фото: Albert Gea / Reuters

C 9 июля власти испанской Каталонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах как в зданиях, так и на улице, даже если у граждан есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщает испанская радиовещательная и телевизионная корпорация RTVE.

Как пояснил глава каталонского женералитета Квим Торра, на такие меры власти пошли из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас в Испании медицинские маски необходимо обязательно носить в общественных местах, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

По мнению властей, эта мера должна также предотвратить на определенное «расслабление», которое «нужно исправить».

Сам Торра в марте получил положительный тест на коронавирус, в апреле было объявлено о его излечении. 

Материал дополняется. 

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