Пандемия коронавируса , 08 июл, 10:41
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В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом
После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативных штаб.
Количество диагностированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране превысило 700 тыс. человек и составило 700 792.
Выздоровели за все время эпидемии 472 511 человек.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом