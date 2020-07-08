В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативных штаб.

Количество диагностированных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране превысило 700 тыс. человек и составило 700 792.

Выздоровели за все время эпидемии 472 511 человек.