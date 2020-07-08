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Пандемия коронавируса ,  
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 700 тыс.

Россия осталась на четвертом месте в мире по количеству диагностированных заражений SARS-CoV-2
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, их общее количество за время пандемии достигло 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Количество умерших от COVID-19 за последние сутки составило 173 человека, всего за время эпидемии в стране умерли 10 668 пациентов с коронавирусом.

По абсолютному количеству диагностированных случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии. Однако в относительных цифрах (из расчета на 1 млн населения) Россия в мировом рейтинге по количеству заражений занимает 28-е место — 4802 случая (данные сайта Worldometer).

Страны — лидеры по числу заражений на 1 млн населения:

  • Катар — 35952;
  • Сан-Марино — 20571;
  • Бахрейн — 17817;
  • Французская Гвиана — 17332;
  • Чили — 15744.

Страны — лидеры по количеству смертей от COVID на 1 млн населения:

  • Сан-Марино — 1238;
  • Бельгия — 843;
  • Андорра — 673;
  • Великобритания — 654;
  • Испания — 607.

Россия по этому показателю занимает 42-е место — 72 смерти на 1 млн жителей.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 7 июля, оценивая развитие пандемии COVID, заявил, что только за предшествующие выходные ВОЗ зарегистрировала более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

«Вспышка [коронавируса] ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — отметил он.

При этом, по его словам, количество жертв COVID-19 «выровнялось во всем мире», многие страны добились значительного прогресса в уменьшении смертности от вируса, тогда как в других государствах она продолжает расти.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, заражение, эпидемия, статистика
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