Число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 700 тыс.

Россия осталась на четвертом месте в мире по количеству диагностированных заражений SARS-CoV-2

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявлено 6 562 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, их общее количество за время пандемии достигло 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Количество умерших от COVID-19 за последние сутки составило 173 человека, всего за время эпидемии в стране умерли 10 668 пациентов с коронавирусом.

По абсолютному количеству диагностированных случаев заражения коронавирусом Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии. Однако в относительных цифрах (из расчета на 1 млн населения) Россия в мировом рейтинге по количеству заражений занимает 28-е место — 4802 случая (данные сайта Worldometer).

Страны — лидеры по числу заражений на 1 млн населения: