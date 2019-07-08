Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси

В понедельник в Тбилиси состоялись четыре акции протеста: первую устроили ЛГБТ-активисты, вторую — их противники, участники третьей выступали против «оккупации России», четвертой — против высказывания телеведущего «Рустави 2»

Фото: Beka Bajelidze / Twitter

Вечером у здания парламента в центре Тбилиси между участниками двух протестных акций произошли стычки. Об этом пишет портал «Грузия Online». Также эту информацию подтверждает местный «Первый канал». На своем сайте он публикует видео произошедшего.

В инциденте, по его данным, приняли участие демонстранты, выступающие против «оккупации России» и за отставку главы грузинского МВД Георгия Гахария, и противники проведения в столице республики акции ЛГБТ — «Марша достоинства». Первые, пояснили в грузинском МВД, должны были собраться в 19:00 по местному времени (18:00 мск) на проспекте Руставели, митинг вторых был запланирован в это же время неподалеку — в Пушкинском сквере. В итоге участники обеих акций сместились к зданию парламента.

Там, продолжает «Первый канал», между ними произошла стычка — демонстранты начали забрасывать друг друга бутылками. Инцидент, по информации канала, предположительно, произошел из-за того, что несколько участников «антиоккупационной акции» присоединились к акции противников «Марша достоинства».

«Грузия Online», в свою очередь, выдвигает другую версию случившегося. По его информации, один из митингующих назвал участников антиоккупационной акции ЛГБТ-активистами и заявил, что Гахария его министр.

В итоге демонстрантов оттеснила друг от друга полиция, несколько человек, указывает «Первый канал», были задержаны. Остальных деталей произошедшего местных СМИ не сообщают.