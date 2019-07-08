Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,70 -0,11 EUR Бирж. 71,37 -0,31 Brent 64,56 +0,73% USD Нал. 64,12 62,23 EUR Нал. 72,03 70,22 USD ЦБ 63,87 +0,29 EUR ЦБ 71,71 +0,05 EUR/USD 1,1210 -0,0017 BTC/USD Бирж. 12 196,00 +701,00 IMOEX 2 822,55 -0,45% RTSI 1 399,55 +0,06% DJIA 26 800,00 -0,45% Nasdaq 8 098,82 -0,77%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 63,87 (+0,29) Quote, 12:14
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 71,71 (+0,05) Quote, 12:14
Владелец NewsOne опроверг связь телеканала с российским банком и офшорами Политика, 23:54 Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси Общество, 23:39 В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро Общество, 23:11 Неизвестные сообщили о бомбах в посольстве США и в высотке в Москве Общество, 22:47 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 22:46 Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Политика, 22:43 Экс-народный мэр Чалый выдвинулся в заксобрание Севастополя Политика, 22:42 В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией Политика, 22:41 Хорватия начала процесс вступления в еврозону Экономика, 22:38 В парке «Зарядье» мужчина упал с Парящего моста на автомобиль Общество, 22:36 Трамп отказался иметь дело с британским послом Политика, 22:02 СМИ сообщили об обсуждении «развода» Сбербанка и «Яндекса» Бизнес, 22:00 СК завел дело после гибели ребенка на Кубани из-за обвала стены дома Общество, 22:00 В Госдуму внесли законопроект об электронных трудовых книжках Общество, 21:53
Протесты в Грузии ,  
0 
Столкновения произошли между участникам разных акций протеста в Тбилиси
В понедельник в Тбилиси состоялись четыре акции протеста: первую устроили ЛГБТ-активисты, вторую — их противники, участники третьей выступали против «оккупации России», четвертой — против высказывания телеведущего «Рустави 2»
Фото: Beka Bajelidze / Twitter

Вечером у здания парламента в центре Тбилиси между участниками двух протестных акций произошли стычки. Об этом пишет портал «Грузия Online». Также эту информацию подтверждает местный «Первый канал». На своем сайте он публикует видео произошедшего.

В инциденте, по его данным, приняли участие демонстранты, выступающие против «оккупации России» и за отставку главы грузинского МВД Георгия Гахария, и противники проведения в столице республики акции ЛГБТ — «Марша достоинства». Первые, пояснили в грузинском МВД, должны были собраться в 19:00 по местному времени (18:00 мск) на проспекте Руставели, митинг вторых был запланирован в это же время неподалеку — в Пушкинском сквере. В итоге участники обеих акций сместились к зданию парламента.

Там, продолжает «Первый канал», между ними произошла стычка — демонстранты начали забрасывать друг друга бутылками. Инцидент, по информации канала, предположительно, произошел из-за того, что несколько участников «антиоккупационной акции» присоединились к акции противников «Марша достоинства».

«Грузия Online», в свою очередь, выдвигает другую версию случившегося. По его информации, один из митингующих назвал участников антиоккупационной акции ЛГБТ-активистами и заявил, что Гахария его министр.

В итоге демонстрантов оттеснила друг от друга полиция, несколько человек, указывает «Первый канал», были задержаны. Остальных деталей произошедшего местных СМИ не сообщают.

Общество
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Всего, по их данным, вечером 8 июля в Тбилиси состоялись четыре акции протеста. Помимо указанных двух, вечером в понедельник в зданию МВД в Тбилиси под охраной полицейских вышли ЛГБТ-активисты. Они заявили, что будут добиваться «равноправия в грузинском обществе» («Марш достоинства», который они планировали провести, было решено перенести на неопределенный срок). По оценкам «Грузии Online», в митинге приняли участие «несколько десятков» человек.

Кроме того, стихийная демонстрация прошла у здания телекомпании «Рустави 2», ведущий которой Георгий Габуния накануне нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина. Участники акции, передавал телеканал, требовали от Габунии покинуть телекомпанию, также уйти в отставку после инцидента, по их мнению, должен гендиректор «Рустави 2» Ник Гварамия.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Грузия, акции протеста, Тбилиси
Материалы по теме
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии
Политика
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter