Семья из Курска отсудила у Минфина ₽2,1 млн за пропавший клад

Житель Курска в 2007 году нашел 260 золотых монет, исчезнувших при передаче в Гохран. Уголовное дело закрыли из-за отсутствия причастных к краже. Суд удовлетворил иск мужчины к Минфину и постановил выплатить ему более 2 млн руб.

Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Ленинский суд Курска удовлетворил иск местного жителя, который потребовал компенсацию в размере 2 млн руб. от Министерства финансов за пропажу найденных им старинных монет. Об этом сообщает «Курск сегодня».

В 2007 году Александр Снегирев нашел при ремонте дома бутылку, в которой находилось, по данным регионального СК, 260 золотых монет конца XIX–начала XX века, сообщает местное издание Media City. Снегирев передал ее полиции. Как утверждает издание, какое-то время монеты хранились в комнате вещдоков, затем их передали в Гохран России. Когда емкость, где были монеты, открыли, там оказались три гаечных ключа и канцелярский степлер.

Из-за кражи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность, независимо от способа хищения). Его вскоре приостановили, так как не удалось установить лицо, которого можно было бы привлечь к ответственности. Снегирев решил получить компенсацию за находку и подал в суд на Минфин. Суд постановил выплатить мужчине и его жене 2,15 млн руб. (по 1,076 млн пользу каждого) — половину стоимости клада, который эксперты оценили в 4 млн руб., передает ТАСС. Третьим лицом по делу, согласно карточке на сайте Ленинского суда, выступило Министерство культуры.

При рассмотрении дела представитель полиции Наталья Подунова заявила, что Снегирев не собирался сразу передавать находку правоохранительным органам и сделал это только после того, как не смог сбыть его перекупщикам. Истец заявил, что обратился к ним, чтобы проверить подлинность золота. Суд признал его требования законными.