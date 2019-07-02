В центре Москвы нашли клад времен Николая II стоимостью 1 млн руб.

Археологи нашли в Костянском переулке в центре Москвы порядка 60 монет времен Николая II. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По предварительным оценкам, стоимость находки составляет 1 млн руб. «Этот клад стал одним из самых крупных, найденных в Москве за последние несколько лет», — заявил глава департамента.

По словам Емельянова, монеты конца XIX — начала XX века номиналом 5 и 10 рублей были обнаружены при разборке подвала существовавшего ранее здания. Специалисты считают, что они могли лежать там со времен революции или гражданской войны.

Глава департамента добавил, что деньги находились в частично сохранившейся жестяной коробке. Археологи не смогли назвать точное число монет на месте, поскольку они спеклись.

В феврале на Долгоруковской улице на месте раскопа, где раньше находился дом, столичные археологи нашли клад из серебряных и медных монет конца XIX — начала XX века. Было обнаружено 97 монет номиналом от половины копейки до рубля, общая сумма находки составила 35 руб. 50,5 коп.