Росавиация нашла в самолетах Pegas Fly более 160 изменений конструкции

«Когда происходят изменения, надо проинформировать производителя и владельца воздушного судна, если все детали процедуры соблюдены, то выдается сертификат и самолет эксплуатируется дальше», — пояснил в разговоре с РБК председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, если переделки были внесены в конструкцию в другой стране, где эксплуатировался самолет, то авиакомпания должна была проинформировать об этом Росавиацию. Если это не сделано, ведомство вправе приостановить полеты авиакомпании, отметил собеседник.
По словам одного из собеседников РБК, причиной проверки «Икара» стало обращение (есть у РБК) жителя Подмосковья, бывшего военного пилота Дмитрия Калмыкова в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько. В нем Калмыков указал, что, когда пользовался услугами авиакомпании, заметил у самолета Boeing 737-900 с бортовым номером VP-BZV по всему фюзеляжу большое количество заплаток, а также отметил, что в салоне аварийные выходы закрыты дополнительными креслами. Он просил проверить лайнер на соответствие нормам летной годности.
«Казалось бы, дополнительные сиденья — безобидная вещь, больше кресел, и авиакомпания получает больше денег. Но аварийный выход в самолете может использоваться один раз, и в этот раз он спасет жизни людей», — пояснил РБК Смирнов.
Упоминаемый Калмыковым Boeing 737-900 был произведен на заводе Renton в США в 2008 году и десять лет эксплуатировался индонезийским лоукостером Lion Air с бортовым номером PK-LFQ. Летом 2018 года сообщалось, что самолет вошел в парк российской авиакомпании «Нордвинд». В апреле 2019 года он был передан в авиакомпанию «Икар».
На сайте авиакомпании говорится, что она базируется в красноярском аэропорту Емельянов и осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки из городов России на курорты, а также чартерные полеты между городами Сибири. Чартерные программы авиакомпании охватывают в числе прочего Азиатско-Тихоокеанский регион (Таиланд, Вьетнам), Северную Африку (Иордания, Тунис) и Средиземноморье (Греция, Кипр, Балеарские острова).
Парк авиакомпании состоит из 13 самолетов, это Boeing 767-300, Boeing 737-800 и Embraer-190.
Согласно базе данных СПАРК, руководит авиакомпанией Петр Соловьев, бенефициаром является Ванда Букрей. В 2017 году выручка компании составила 15,7 млрд руб. Букрей также является совладельцем туроператора «Пегас Инкаминг».
Авиакомпания Pegas Fly аффилированна с туроператором Pegas Touristik, по заказу которого выполняет чартерные рейсы. Согласно СПАРК, возглавляемый Каринэ Букрей «Пегас Туристик» принадлежит британской Pegas Touristik UK Limited. Руководит ей Рамазан Акпинар, уроженец Турции.
По данным Росавиации, за январь—май 2019 года авиакомпания перевезла 701 тыс. человек, заняв 11-е место среди российских перевозчиков. По данным СПАРК, чистая прибыль авиакомпании в 2017 году (данные за 2018 году не публиковались) составила 58,8 млн руб.
Инциденты с самолетами Pegas Fly
В январе этого года Boeing 767, следовавший по маршруту Благовещенск — Москва, произвел вынужденную посадку в Красноярске. У самолета сработал датчик обледенения клапана одного из двигателей.
В марте 2019 года Boeing 767-300, летевший из Сургута в Пхукет, аварийно сел в Красноярске из-за отказа в работе энергосистемы.
Еще один инцидент произошел в 2018 году. Самолет Embraer-190 авиакомпании Pegas Fly, выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за некорректной индикации топлива.
В марте 2016 года самолет Boeing 767 во время выполнения рейса по маршруту Москва — Хабаровск совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. В самолете сработали датчики задымления.