Росавиация нашла в самолетах Pegas Fly более 160 изменений конструкции

Росавиация проверила авиакомпанию «Икар» (бренд Pegas Fly) на предмет соблюдения правил безопасности полетов. На ее самолетах обнаружены многочисленные изменения типовых конструкций, не одобренные уполномоченным органом

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) завершило начатую в середине июня внеплановую проверку воздушных судов и организации летной работы в авиакомпании «Икар», которая с 2015 года выполняет полеты под брендом Pegas Fly, рассказали РБК два источника в федеральном агентстве. В авиакомпании отказались от официальных комментариев.

В ходе проверки на самолетах «Икара» было обнаружено 168 изменений типовых конструкций, которые не были одобрены уполномоченным органом. Об этом РБК рассказал источник в авиакомпании, информацию подтвердил источник, близкий к Росавиации.

«Помимо изменений типовых конструкций было выявлено несоответствие компоновки самолета Boeing 737-900, который проходит процедуру включения в сертификат эксплуатанта. Этот факт признала сама компания в письме в Росавиацию», — рассказал источник в авиакомпании. По его словам, у многих самолетов «Икара» отсутствует документация, подтверждающая выполнение части работ по техобслуживанию.

Росавиация рекомендовала «Икару» в трехмесячный срок провести аудит всех самолетов, включенных в сертификат эксплуатанта, выявленные несоответствия устранить, а итоговый отчет предоставить в ведомство.