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Четверть россиян жалуется на ухудшение уровня жизни
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Четверть россиян жалуется на ухудшение уровня жизни
Общество, 08 июл 2008, 14:32
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Четверть россиян жалуется на ухудшение уровня жизни
Ухудшение личного материального положения во II квартале 2008г. отмечают 26% граждан России, тогда как за аналогичный период годом ранее падение уровня жизни отметили 21% россиян. При этом ухудшения ситуации ждут 14%, что на 5 процентных пунктов выше уровня, зафиксированного во II квартале 2007г.

Такие данные, полученные в результате социологического опроса, приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат), публикующая Индекс потребительской уверенности населения России.

Согласно сообщению ведомства, доля респондентов, положительно оценивающих изменение своего материального положения в течение года, а также доля ожидающих его улучшения в течение следующих 12 месяцев, составила 19% и 12% соответственно.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении составил -2%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в I квартале 2008г. (-1%), и на 3 процентных пункта ниже уровня, отмеченного во II квартале 2007г. (+1%). Индекс произошедших изменений в личном материальном положении составил -5% против -0,1% в I квартале 2008г. и -2% во II квартале 2007г.

Доля лиц, положительно оценивающих произошедшие изменения экономической ситуации в стране, составила 32% (на уровне предыдущего квартала и II квартала 2007г.), а доля респондентов, указавших на ее ухудшение, составила 22% против 19% в I квартале 2008г. и 14% во II квартале 2007г. Доля тех, кто считает, что экономическая ситуация за год не претерпела изменений, составила 40% (против 47% во II квартале 2007г.), а доля тех, кто считает, что она останется такой же в ближайшее время, составляет 34% (против 42% во II квартале 2007г.).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу равен +9%, что соответствует уровню II квартала 2007г. и на 1 процентный пункт превышает значение индекса в I квартале 2008г. (+8%). Индекс произошедших изменений в экономике России составил +4% против +6% в I квартале 2008г. и +9% во II квартале 2007г.

Увеличение доли негативных оценок изменений экономической ситуации в стране, произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения привело к снижению индекса потребительской уверенности, отражающего совокупные потребительские ожидания населения.

Данный показатель оказался отрицательным во II квартале с.г. и составил 2%. По сравнению с предыдущим кварталом и со II кварталом 2007г. индекс уменьшился примерно на 2 процентных пункта. Вместе с тем, отмечает Росстат, доля позитивных оценок ожидаемых изменений ситуации в стране не уменьшилась и остается наиболее высокой среди всех составляющих индекса потребительской уверенности. Решающее значение в снижении индекса оценки благоприятности условий для крупных покупок и индекса текущего личного материального положения имеет рост цен. Так, доля респондентов, ожидающих значительного роста цен, во II квартале 2008г. составила 67% против 44% во II квартале 2007г.

Наиболее высокое значение индекса потребительской уверенности наблюдается, как и прежде, у молодежи в возрасте 16-29 лет (+5%) и наименьшее - среди лиц 50 лет и старше (-8%). Индекс потребительской уверенности у лиц в возрасте от 30 до 49 лет составил -1.

Для перечисленных групп населения во II квартале 2008г. отмечается снижение индекса потребительской уверенности, что связано, прежде всего, с резким снижением индекса произошедших изменений в стране, составившим по сравнению со II кварталом 2007г. у молодежи в возрасте 16-29 лет и лиц 50 лет и старше 6 процентных пунктов, у лиц в возрасте от 30 до 49 лет - 4 процентных пункта.

Теги: социологический опрос , федеральная служба
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