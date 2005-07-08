Заключенным продлят любовные утехи

Бельгийским заключенным, возможно, в скором времени власти сделают настоящий подарок. Министр юстиции принял на рассмотрение предложение продлить время, предназначенное заключенным для свидания с любимыми.

Согласно закону, бельгийским заключенным положено один раз в месяц двухчасовое свидание со своей второй половиной, дабы влюбленные смогли предаться плотским утехам наедине друг с другом. Безусловно, любой разумный человек понимает, что этого времени вряд ли хватает супругам, чтобы по-настоящему насладиться близостью после месячного перерыва. Однако никто до настоящего момента не решался поспорить с законом и отвоевать для осужденных право на более длительные интимные встречи с партнером.

Отважилась на такой поступок студентка бельгийского Католического университета, заявив, что время для свиданий у заключенных слишком короткое для нормального занятия любовью. Такой вывод Яна ван Хавере сделала после проведения специального исследования, посвященного сексуальной жизни осужденных в тюрьмах Бельгии.

По словам Яны ван Хавере, два часа, отведенные паре в тюремной камере не позволяют людям даже поговорить друг с другом. Этот лимит предполагает, что влюбленные должны сразу же после начала отсчета времени бросаться друг другу в объятия, не успев сказать ни слова. Студентка считает, что такая манера общения пагубно сказывается на душевном состоянии мужчины и женщины и приводит к натянутости в отношениях.

Все выше перечисленные доводы были переданы министру юстиции Бельгии Лоретт Онкелинкс, которая пообещала подробно рассмотреть работу Яны ван Хавере и принять решение о целесообразности удлинения времени свиданий в тюрьмах.

По материалам Ananova