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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины осудил Джареда Лето за планы выступить в Москве

Сюжет
Военная операция на Украине
Джаред Лето&nbsp;
Джаред Лето  (Фото: Lia Toby / Getty Images)

Американский музыкант, вокалист рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето оскорбил Украину словами о том, что он планирует выступить в Москве и Киеве после окончания российско-украинского конфликта. Об этом пресс-служба МИД Украины заявила в соцсети X.

«Джаред Лето «ощущает русскую энергию» и желает выступить в России, что является оскорблением тех, кто жертвует жизнями ради защиты свободы», — отметили в МИДе.

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Фото:Axelle / Bauer-Griffin / Getty Images

12 октября группа 30 Seconds To Mars выступила в Белграде. Выйдя на сцену, Лето попросил поднять руки россиян, присутствующих в зале. После того как много гостей концерта подняла руки, Лето пообещал, что сыграет вместе с коллективом в России, «когда все это закончится». Видео выступления появились в телеграм-канале «РАМУЗЫКА».

Он отметил, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Позже Лето поблагодарил фанатов, сказав по-русски «спасибо».

2 октября сооснователь и экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Запад пытается выставить его и российского президента Владимира Путина «плохими парнями». Он отметил, что это происходит в рамках развернувшейся моральной борьбы между добром и злом.

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Джаред Лето

актер, музыкант
26 декабря 1971 года
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