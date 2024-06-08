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В США разбился самолет с астронавтом «Аполлона-8», облетевшим Луну

В США разбился самолет с астронавтом «Аполлона-8» Уильямом Андерсом
Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд у островов Сан-Хуан, после чего затонул. Им управлял 90-летний Уильям Андерс. Он был членом экипажа «Аполлона-8» — первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну

Самолет бывшего американского астронавта Уильяма Андерса разбился у островов Сан-Хуан (штат Вашингтон), сообщает FOX 13 Seattle. Андерс был членом экипажа «Аполлона-8» — первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну.

Самолет ВВС T-34 Mentor потерпел крушение в пятницу, он принадлежал 90-летнему астронавту. Андерс управлял им, когда тот разбился.

Умер командовавший первым облетом Луны астронавт Фрэнк Борман
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Фрэнк Борман

Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, после чего затонул.

Андрес ушел из астронавтов в 1969 году и после этого работал в аэрокосмической промышленности. В 1970-х годах был послом США в Норвегии.

Первыми землянами, совершившими перелет к Луне, стали Джеймс Ловелл, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Их корабль «Аполлон-8» на поверхность земного спутника не приземлился, а облетел его несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 1968 году. А в 1969-м знаменитый экипаж «Аполлона-11» воткнул в лунный грунт американский флаг и оставил множество следов своих ботинок в юго-западном районе Моря Спокойствия. Тогда на Луну ступили два землянина — Базз Олдрин и Нил Армстронг. Коллинз пилотировал аппарат над поверхностью, ожидая товарищей.

Следующими на Луне побывали астронавты Пит Конрад и Алан Бин, после них — Эдгар Митчелл и Алан Шепард, затем — Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин. Экипажи «Аполлона-16» и «Аполлона-17» (Джон Янг и Чарльз Дьюк, Юджин Сернан и Харрисон Шмитт) стали последними, кому посчастливилось побродить по Луне.

Программа «Аполлон» завершилась в декабре 1972 года. Всего на поверхности другого космического объекта побывали 12 землян. В общей сложности они проехали по Луне 35 км.

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Елена Чернышова
астронавт США Луна авиакатастрофа
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