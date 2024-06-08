В США разбился самолет с астронавтом «Аполлона-8», облетевшим Луну

Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд у островов Сан-Хуан, после чего затонул. Им управлял 90-летний Уильям Андерс. Он был членом экипажа «Аполлона-8» — первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну

Самолет бывшего американского астронавта Уильяма Андерса разбился у островов Сан-Хуан (штат Вашингтон), сообщает FOX 13 Seattle. Андерс был членом экипажа «Аполлона-8» — первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну.

Самолет ВВС T-34 Mentor потерпел крушение в пятницу, он принадлежал 90-летнему астронавту. Андерс управлял им, когда тот разбился.

Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, после чего затонул.

Андрес ушел из астронавтов в 1969 году и после этого работал в аэрокосмической промышленности. В 1970-х годах был послом США в Норвегии.