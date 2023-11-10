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Умер командовавший первым облетом Луны астронавт Фрэнк Борман

Умер командовавший первым облетом Луны американский астронавт Фрэнк Борман
Фрэнк Борман
Фрэнк Борман (Фото: NASA / Reuters)

Американский астронавт Фрэнк Борман, командовавший экипажем космического корабля «Аполлон-8», который в 1968 году совершил первый пилотируемый облет Луны, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон, его заявление опубликовала пресс-служба организации.

Борман умер 7 ноября. «В дополнение к своей важнейшей роли командира экипажа миссии Apollo 8 он был ветераном Gemini 7, проведя 14 дней на низкой околоземной орбите, а также осуществил первое сближение в космосе, подойдя на несколько футов к космическому аппарату Gemini 6», — напомнил Нельсон.

Астронавт родился в городе Гэри (штат Индиана). Начал проявлять интерес к авиации в возрасте 15 лет. В 1950 году поступил на службу в ВВС США в качестве летчика (управлял истребителем). Был инструктором и летчиком-испытателем.

Позднее начал работать в NASA, где стал инструктором школы пилотов аэрокосмических исследований на авиабазе Эдвардс. В 1965 году совершил свой первый полет в космос в качестве командира экипажа корабля Gemini 7. Миссия установила рекорд продолжительности полета (14 суток). В ходе последнего была предпринята попытка сближения с кораблем Gemini 6.

В 1967 году вошел в состав комиссии по расследованию обстоятельств пожара на корабле «Аполлон-204».

Несостоявшаяся миссия «Аполлона-204» получила название «Аполлон-1». Корабль должен был совершить первый пилотируемый полет по этой программе 21 февраля 1967 года. Однако на борту возник пожар, и весь экипаж из трех человек погиб.

После этого возглавил команду, ответственную за модернизацию космического корабля «Аполлон». В 1970 году ушел из ВВС.

В марте 1993 года был включен в Зал славы астронавтов США.

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