РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком Политика, 23:41
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 23:39
Цена бензина на бирже вновь побила исторический рекорд Экономика, 23:36
Умер бывший зять Березовского и бизнесмен Георгий Шуппе Общество, 23:34
Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии Политика, 23:16
Число пострадавших от «Мистера Сидра» увеличилось до 101 человека Общество, 22:52
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО Политика, 22:37
РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания Общество, 22:16
Первая ракетка мира вышла в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 22:05
Сможет ли Сунак восстановить «особые отношения» Великобритании с США Политика, 22:01
Очевидица рассказала про нападение акулы на россиянина в Хургаде Общество, 21:59
РПЦ заявила о передаче Венгрии военнопленных с Украины по церковной линии Политика, 21:55
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели Политика, 21:47
Общество ,  
0 

РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания

РЖД: новые деревянные сиденья установят на всех вокзалах России за три года
Сидения из натурального дерева с подстаканниками и разъемами для зарядки гаджетов появятся на всех вокзалах России через три года

РЖД установят в залах ожидания на вокзалах сиденья нового образца из натурального дерева, сообщил корреспондент ТАСС с интерактивной выставки «PRO вокзалы» на Ленинградском вокзале в Москве.

На подлокотниках этих сидений будут подстаканники для напитков и разъемы для зарядки гаджетов. Первый заместитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Константин Кравцов заявил, что на оборудование ими всех вокзалов уйдет не менее трех лет.

«Это достаточно серьезный проект, достаточно энерго- и финансово затратный. Мы его реализуем», — сказал Кравцов.

На выставке также показали фирменную кофейню «Вокзалы России», точки уже появились более чем на десяти вокзалах страны, в том числе во Владивостоке, Иваново, Сочи и Екатеринбурге. В зданиях также устанавливают игровые уголки и детские площадки.

В прошлом году на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы начали работать капсульные отели. Они оборудованы шумоизоляционными шторками, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов и отделениями для хранения багажа. Разместившимся в таких отелях пассажирам выдают подушку, комплект одноразового белья и плед, а за доплату можно взять комплект для бритья и личной гигиены.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
РЖД транспорт пассажиры поезда вокзалы
Материалы по теме
РЖД показали новый двухэтажный вагон-бистро
Бизнес
РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter