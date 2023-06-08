РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания

РЖД: новые деревянные сиденья установят на всех вокзалах России за три года

Сидения из натурального дерева с подстаканниками и разъемами для зарядки гаджетов появятся на всех вокзалах России через три года

РЖД установят в залах ожидания на вокзалах сиденья нового образца из натурального дерева, сообщил корреспондент ТАСС с интерактивной выставки «PRO вокзалы» на Ленинградском вокзале в Москве.

На подлокотниках этих сидений будут подстаканники для напитков и разъемы для зарядки гаджетов. Первый заместитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Константин Кравцов заявил, что на оборудование ими всех вокзалов уйдет не менее трех лет.

«Это достаточно серьезный проект, достаточно энерго- и финансово затратный. Мы его реализуем», — сказал Кравцов.

На выставке также показали фирменную кофейню «Вокзалы России», точки уже появились более чем на десяти вокзалах страны, в том числе во Владивостоке, Иваново, Сочи и Екатеринбурге. В зданиях также устанавливают игровые уголки и детские площадки.

В прошлом году на Ярославском и Казанском вокзалах Москвы начали работать капсульные отели. Они оборудованы шумоизоляционными шторками, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов и отделениями для хранения багажа. Разместившимся в таких отелях пассажирам выдают подушку, комплект одноразового белья и плед, а за доплату можно взять комплект для бритья и личной гигиены.