В Иране при крушении истребителя в ходе учений погибли два пилота

Фото: Global Look Press

Два пилота истребителя F-7 погибли при крушении на востоке провинции Исфахан в Иране в ходе учений, сообщил IRNA депутат по политическим вопросам, безопасности и социальным вопросам региона Мохаммад Реза Джан Несари.

«Задачей этого истребителя была учебная стрельба, он потерпел крушение в 8:30 утра», — рассказал он, уточнив, что авария произошла в городе Наин недалеко от Анарака.

Несари не сообщил причины крушения, они будут установлены в ходе дальнейшего расследования. По данным IRNA, погибли пилот и помощник второго пилота майор Касим Замани и старший лейтенант Мохаммад Джавад Бай.

21 мая в результате крушения туристического легкомоторного самолета недалеко от коммуны Лез-Адре на юго-востоке Франции погибли пять человек — пилот и четыре пассажира. По предварительной информации, воздушное судно Jodel D140 вылетело с аэродрома Версуд рядом с Греноблем. Свидетели происшествия рассказали Dauphine Libere, что видели, как самолет исчез за деревьями незадолго до того, как оттуда поднялся огромный столб дыма. На месте крушения работали сотрудники криминалистической службы.