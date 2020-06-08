Пандемия коронавируса , 08 июн, 14:04
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В Общественной палате Москвы назвали дату начала работы кафе
Кафе и летние веранды в Москве заработают с 16 июня. Об этом заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Монтаж летних кафе в Москве начался в начале июня, однако дата начала их работы ранее не называлась. Пока все заведения общепита в столице закрыты, за исключением работающих на вынос и ведущих доставку.
Заведения общепита в Москве перестали работать с конца марта в связи с введенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии коронавирусом заразились197 тыс. человек, при этом более 104 тыс. уже выздоровели. 2970 человек умерли.
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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
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