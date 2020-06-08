Пандемия коронавируса , 08 июн, 10:46
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В России умерли 112 человек с коронавирусом
Общее количество жертв в стране выросло до 5971 человека. Наибольшее количество умерших за последние дни зарегистрировали 6 июня. Тогда зарегистрировали 197 смертей
За прошедшие сутки в России скончались 112 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв в стране выросло до 5971 человека, сообщает оперативный штаб.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Наибольшее количество умерших за последнее время зарегистрировали 6 июня. Тогда в России за сутки скончались 197 человек. Однако рекорд по количеству смертей за все время эпидемии зафиксировали 29 мая — 232 жертвы.
За все время больше всего умерли в:
- Москве (2970),
- Подмосковье (578),
- Санкт-Петербурге (392),
- Дагестане (308),
- Нижегородской области (140).