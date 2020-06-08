В России умерли 112 человек с коронавирусом

Общее количество жертв в стране выросло до 5971 человека. Наибольшее количество умерших за последние дни зарегистрировали 6 июня. Тогда зарегистрировали 197 смертей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За прошедшие сутки в России скончались 112 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв в стране выросло до 5971 человека, сообщает оперативный штаб.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Наибольшее количество умерших за последнее время зарегистрировали 6 июня. Тогда в России за сутки скончались 197 человек. Однако рекорд по количеству смертей за все время эпидемии зафиксировали 29 мая — 232 жертвы.

За все время больше всего умерли в: