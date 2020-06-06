В России умерли еще 197 человек с коронавирусом
В России скончались еще 197 человек, у которых был выявлен коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5725 человек.
Наиболее высоких показателей суточный прирост смертности достиг в Москве — там умерли 58 человек. Также 55 больных скончались в Санкт-Петербурге, 18 — в Подмосковье, десять — в Дагестане.
Москва занимает первое место по уровню смертности среди всех регионов — на ее долю приходится 2864 смерти, что составляет половину от общероссийского количества.
Также в России выявили 8855 новых больных с коронавирусом за сутки, из них 1992 — в Москве, 758 — в Московской области, 347 — в Санкт-Петербурге и 321 — в Нижегородской области. Общее количество зараженных превысило отметку 450 тыс. и составляет 458 689.