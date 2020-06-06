В России умерли еще 197 человек с коронавирусом

Общий уровень летальности в стране достиг отметки 5725. Также за сутки инфекция обнаружена у 8855 человек, количество зараженных людей в России с начала пандемии составляет 458 689

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России скончались еще 197 человек, у которых был выявлен коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5725 человек.

Наиболее высоких показателей суточный прирост смертности достиг в Москве — там умерли 58 человек. Также 55 больных скончались в Санкт-Петербурге, 18 — в Подмосковье, десять — в Дагестане.

Москва занимает первое место по уровню смертности среди всех регионов — на ее долю приходится 2864 смерти, что составляет половину от общероссийского количества.

Также в России выявили 8855 новых больных с коронавирусом за сутки, из них 1992 — в Москве, 758 — в Московской области, 347 — в Санкт-Петербурге и 321 — в Нижегородской области. Общее количество зараженных превысило отметку 450 тыс. и составляет 458 689.