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«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»

Пятилетний контракт Шульгинова был заключен в сентябре 2015 года. Одним из основных кандидатов на смену ему стал Джордж Рижинашвили, который ушел из компании в конце 2019 года, но позже вернулся в совет директоров
РусГидро HYDR ₽0,7625 +2,85% Купить
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Николай Шульгинов
Николай Шульгинов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов покинет свой пост в сентябре этого года по истечении пятилетнего контракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты указывают, что это «обоюдное» решение как со стороны правительства и администрации президента, так и со стороны Шульгинова.

На его место претендуют три основных кандидата: действующий заместитель главы «РусГидро» Виктор Хмарин (сын однокурсника президента России), депутат Госдумы Денис Кравченко (его кандидатуру предлагает силовой блок, пишет газета) и бывший первый заместитель компании Джордж Рижинашвили. В декабре 2019 года он покинул «РусГидро», однако недавно вошел в его совет директоров, сообщает издание. По распоряжению правительства от 30 марта Рижинашвили вошел в список кандидатов для избрания в совет директоров «РусГидро». Газета утверждает, что ВТБ поддерживает его избрание на пост гендиректора компании, а администрация президента не возражает против этого.

В сентябре 2019 года ВТБ и «РусГидро» подписали соглашение, в рамках которого договорились улучшить условия форвардного договора, заключенного еще в 2017 году в рамках привлечения средств для рефинансирования ссудной задолженности предприятий холдинга РАО «ЭС Востока». Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники «Коммерсанта» полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.

Среди второстепенных кандидатов на эту должность источники «Коммерсанта» называют главу МРСК Центра (дочерняя компания «Россетей») Игоря Маковского, замминистра энергетики Анатолия Тихонова, заместителя главы ФАС Виталия Королева.

Шульгинову 69 лет, он был назначен на должность гендиректора «РусГидро» с 15 сентября 2015 года. До него компанию возглавлял Евгений Дод, который перестал быть ее руководителем по собственному желанию. Летом 2016 года Дода и бывшего бухгалтера «РусГидро» арестовали по подозрению в крупном мошенничестве. В сентябре 2017 года Генпрокуратура отказалась утвердить заключительное обвинение, писал «Коммерсантъ». Материалы дела вернули следователям. Срок домашнего ареста у Дода к концу месяца истек, а следствие не ходатайствовало об его аресте.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: «РусГидро», Николай Шульгинов
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