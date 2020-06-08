Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек

Количество умерших выросло до 402,7 тыс. человек, а выздоровевших — 3,1 млн человек

Число зараженных коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 7 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Выздоровели при этом 3,1 млн человек, а количество смертей увеличилось до 402,7 тыс, согласно этим данным. Отметка 5 млн заболевших по всему миру была пройдена 21 мая.

США по-прежнему занимают первое место по числу зараженных и умерших. Там зарегистрировано 1,9 млн заболевших и более 110 тыс. смертей. Второе место, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимает Бразилия. Там выявили свыше 691 тыс. случаев COVID-19 и 36,4 тыс. смертей из-за него.

Индекс уровня ограничений из-за Covid-19 в мире i 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government Данные по миру i

Однако на днях Бразилия решила закрыть часть статистики по коронавирусу. Минздрав 5 июня приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших. Это решение поддержал президент страны Жаир Болсонару. Он заметил, что нынешние данные «не отражают ситуацию в стране» и, чтобы избежать искажения статистики, информацию будут публиковать с 22:00 по местному времени, а не с 17:00 до 19:00, как раньше.