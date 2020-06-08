СМИ сообщили о задержании стрелявшего из квартиры на юго-западе Москвы

Сотрудники СОБРа штурмовали квартиру на улице Строителей в Москве, из которой мужчина стрелял по прохожим. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По неофициальной информации стрелок был ранен и задержан полицейскими.

Агентство «РИА Новости» указывает, что с места происшествия действительно увезли еще одного пострадавшего, однако не уточняет, идет ли речь о подозреваемом.

Штурму квартиры предшествовали переговоры, которые завершились безрезультатно.