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СМИ сообщили о задержании стрелявшего из квартиры на юго-западе Москвы

Сотрудники СОБРа штурмовали квартиру на улице Строителей в Москве, из которой мужчина стрелял по прохожим. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По неофициальной информации стрелок был ранен и задержан полицейскими.

Агентство «РИА Новости» указывает, что с места происшествия действительно увезли еще одного пострадавшего, однако не уточняет, идет ли речь о подозреваемом.

Штурму квартиры предшествовали переговоры, которые завершились безрезультатно.

Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Общество
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Как сообщалось ранее, стрельба на юго-западе столицы началась поздно вечером 7 июня. Мужчина начал стрелять из окна второго этажа жилого дома. По данным столичного ГУ МВД в результате инцидента ранения получили двое прохожих, одному из которых пуля попала в бедро. В правоохранительных органах особо отметили, что полицейских среди них не было.

Мотивы стрелявшего пока не называются. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в оперативных службах сообщало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Столичное управление Следственного комитета сообщило, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

29 мая, на улице Богданова столичного района Солнцево произошел конфликт, в ходе которого неизвестный, предположительно из травматического оружия, произвел выстрел в сторону своего оппонента. Тот в ответ также сделал несколько выстрелов из травматического оружия.

Материал дополняется

Автор: Артем Филипенок
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