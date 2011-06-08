Ректор исламского вуза погиб от рук ваххабитов

Основной версией причины убийства ректора Института теологии Максуда Садыкова в Дагестане следствие считает его профессиональную и общественную деятельность.

Основной версией причины убийства ректора Института теологии Максуда Садыкова в Дагестане следствие считает его профессиональную и общественную деятельность.

Ректор одного из исламских вузов был застрелен накануне вечером в Махачкале, когда он с племянником шел от машины к подъезду своего дома.

Родственник ректора также погиб на месте. С ними находился еще один мужчина, предположительно, охранник, который не пострадал. По факту убийства возбуждено уголовное дело.