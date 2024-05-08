В порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м
В порту Петропавловска-Камчатского загорелся строящийся ангар на площади 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС.
«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о возгорании на территории морского торгового порта поступило в ночь на 9 мая (разница во времени Петропавловска-Камчатского и Москвы — девять часов). Пожару присвоили второй, повышенный, ранг. Согласно оперативным данным, внутри ангара людей нет, также отсутствует угроза для рядом стоящих зданий.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика