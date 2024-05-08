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В порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м

МЧС: в порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м
Строящийся ангар площадью 5 тыс. кв. м загорелся в морском торговом порту Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, пострадавших или угрозы для здания по соседству нет

В порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м
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В порту Петропавловска-Камчатского загорелся строящийся ангар на площади 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорании на территории морского торгового порта поступило в ночь на 9 мая (разница во времени Петропавловска-Камчатского и Москвы — девять часов). Пожару присвоили второй, повышенный, ранг. Согласно оперативным данным, внутри ангара людей нет, также отсутствует угроза для рядом стоящих зданий.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Петропавловск-Камчатский порт Пожар МЧС
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