МЧС: в порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м

В порту Петропавловска-Камчатского загорелся ангар на 5 тыс. кв. м

Строящийся ангар площадью 5 тыс. кв. м загорелся в морском торговом порту Петропавловска-Камчатского. По данным МЧС, пострадавших или угрозы для здания по соседству нет

Video

В порту Петропавловска-Камчатского загорелся строящийся ангар на площади 5 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

«Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 15 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорании на территории морского торгового порта поступило в ночь на 9 мая (разница во времени Петропавловска-Камчатского и Москвы — девять часов). Пожару присвоили второй, повышенный, ранг. Согласно оперативным данным, внутри ангара людей нет, также отсутствует угроза для рядом стоящих зданий.